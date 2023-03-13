Разведка Британии оценила потери заключенных из ЧВК "Вагнер" в Украине

Около половины заключенных, которых ЧВК "Вагнер" отправила в Украину, получили ранения или погибли. Основатель ЧВК Евгений Пригожин, вероятно, будет вынужден снизить интенсивность действий в Украине.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает разведка Британии.

По информации разведки, Пригожин в последние недели, вероятно, потерял доступ к вербовке в российских тюрьмах из-за споров с руководством Минобороны РФ. Скорее всего, он направляет свои усилия по вербовке на гражданских.

С начала марта "Вагнер" создал информационно-пропагандистские группы, базирующиеся в спортивных центрах по меньшей мере в 40 местах по всей России.

Кроме того, на днях вербовщики "Вагнера" в масках проводили профориентационные беседы в московских средних школах, раздавая анкеты под названием "заявление молодого воина" для сбора контактных данных заинтересованных школьников.

"Около половины заключенных, которых "Вагнер" уже отправил в Украину, вероятно, стали жертвами, и новые инициативы вряд ли компенсируют потерю канала вербовки осужденных. Если запрет останется в силе, Пригожин, вероятно, будет вынужден снизить масштаб или интенсивность операций "Вагнера" в Украине", - говорится в сообщении разведки.

Напомним, спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый заявлял, что Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону Бахмута Донецкой области — отбивают атаки и наступают на определенных участках. Группировка ЧПК "Вагнер", направленная российским командованием на штурм города, понесла существенные потери — украинские защитники фактически ликвидировали террористические отряды незаконной военной компании.