Медведев нанял ЧВК "Вагнер", чтобы ликвидировать министра обороны Италии, - СМИ

Кремль предложил ЧВК "Вагнер" организовать покушение на министра обороны Италии Гвидо Крозетто. За устранение чиновника наемникам пообещали 15 млн долларов.

Об этом со ссылкой на итальянскую разведку пишет Il Foglio .

Издание сообщает, что за угрозами Гвидо Крозетто якобы стоит заместитель секретаря Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Беспокойство итальянских спецслужб вызвали "гневные выпады" российского политика. Так, в прошлом году он назвал Крозетто "редким дураком" за слова о том, что в случае вхождения российских танков в Киев началась бы Третья мировая война.

Также в итальянской разведке напомнили, что Крозетто публично обвинял ЧВК "Вагнер" в создании миграционного кризиса в Европе. Тогда Пригожин отверг подобные обвинения и резко высказался в адрес министра. В Италии подчеркивают, что российские угрозы недооценивать не стоит.

Издание со ссылкой на разведку пишет, что у ЧВК "Вагнер" есть минимум две ячейки в Европе: на Балканах и в Эстонии. Кроме того, Il Foglio сообщает, что у России есть список из западных политиков, которых она планирует "устранить".

Напомним, накануне к 12 годам тюрьмы приговорили российского агента, который планировал покушение на министра обороны Украины Алексея Резникова и руководителя ГУР Кирилла Буданова. За ликвидацию каждого из них российские "кураторы" обещали злоумышленнику от 100 до 150 тысяч долларов.