Медведєв найняв ПВК "Вагнер", щоб ліквідувати міністра оборони Італії, - ЗМІ

Кремль запропонував ПВК "Вагнер" організувати замах на міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. За усунення урядовця найманцям пообіцяли 15 млн доларів.

Про це з посиланням на італійську розвідку пише Il Foglio.

Видання повідомляє, що за погрозами Гвідо Крозетто нібито стоїть заступник секретаря Радбезу та колишній президент РФ Дмитро Медведєв. Занепокоєння італійських спецслужб викликали "гнівні випади" російського політика. Так, минулого року він назвав Крозетто "рідкісним дурнем" за слова про те, що в разі входження російських танків до Києва почалась би Третя світова війна.

Також в італійській розвідці пригадали, що Крозетто публічно обвинувачував ПВК "Вагнер" у створенні міграційної кризи у Європі. Тоді Пригожин відкинув подібні звинуваченні і різко висловився на адресу міністра. В Італії наголошують, що російські погрози недооцінювати не варто.

Видання з посиланням на розвідку пише, що у ПВК "Вагнер" є мінімум два осередки в Європі: на Балканах та в Естонії. Крім того, Il Foglio повідомляє, що Росія має список із західних політиків, яких планує "усунути".

Нагадаємо, напередодні до 12 років тюрми засудили російського агента, який планував замах на міністра оборони України Олексія Резнікова та керівника ГУР Кирила Буданова. За ліквідацію кожного з них російські "куратори" обіцяли зловмиснику від 100 до 150 тисяч доларів.