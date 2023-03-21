Помилувані "вагнерівці" стануть серйозним викликом для російського суспільства, - розвідка Британії

Колишні ув'язнені завербовані “вагнерівці”, які пройшли війну в Україні і дивом вижили, швидше за все, будуть помилувані та звільнені і стануть серйозною проблемою для пересічних громадян Росії.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У відомстві зазначають, що пік вербування ув’язнених припав на осінь 2022 року, коли злочинцям пропонували пом’якшити покарання після шести місяців служби.

"Хоча приблизно половина завербованих в’язнів, ймовірно, були вбиті або поранені, дані з Росії свідчать про те, що група дотримується своєї обіцянки звільнити тих, хто вижив", - зауважують у розвідці.

За даними відомства, посвідчення, видані звільненим "вагнерівцям", нібито вже завірені указом лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

"Оскільки ПВК "Вагнер" тепер, ймовірно, заборонено вербувати нових ув’язнених, цей відтік ускладнить кадрові проблеми. Крім того, раптовий приплив злочинців з недавнім і часто травматичним бойовим досвідом, ймовірно, стане серйозним викликом для російського суспільства", - дійшли висновку в розвідці Британії.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що близько половини ув'язнених, яких ПВК "Вагнер" відправила до України, отримали поранення або загинули. Тому засновник ПВК Євген Пригожин, ймовірно, буде вимушений зменшити інтенсивність дій в Україні.

Зазначимо, цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК "Вагнер", найманці якої воюють в Україні,стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців.