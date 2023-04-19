Ніякого Путіна на Херсонщині й Луганщині не було – Данілов

Секретар РНБО сумнівається, що саме Володимир Путін відвідував тимчасово окуповані території України.

Про це Олексій Данілов сказав в ефірі національного телемарафону.

"Ніякий Путін ніде там не був, це достеменно відома річ. Для того, щоб ви поспілкувались із справжнім Путіним, ви маєте для початку 10-14 днів провести на карантині. Ми бачимо все це, якщо це зустрічі з іноземними працівниками, то тоді відстань щонайменше 18 метрів", - сказав секретар РНБО.

На думку Данілова, був присутній "звичайний двійник, він не один, й це вже так само відома річ". Секретар РНБО назвав Путіна "переляканою людиною", тому його особистий візит на лінію фронту просто неможливий.

Данілов вважає, що всі ці "шоу" влаштовуються для того, щоб бути подібним до Володимира Зеленського, який не боїться приїжджати на фронт й спілкуватись із військовими.

Зазначимо, що 18 квітня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що Путін відвідав штаб угруповання військ "Дніпро" на херсонському напрямку і "Восток" на Луганщині.

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Путін під час візиту в окуповані області продовжував зображати себе військовим лідером в очікуванні запланованого українського контрнаступу.