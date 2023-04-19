Никакого Путина в Херсонской и Луганщине областях не было – Данилов

Секретарь СНБО сомневается, что именно Владимир Путин посещал временно оккупированные территории Украины.

Об этом Алексей Данилов сказал в эфире национального телемарафона.

"Никакой Путин нигде там не был, это достоверная вещь. Для того, чтобы вы пообщались с настоящим Путиным, вы должны для начала 10-14 дней провести на карантине. Мы видим все это, если это встречи с иностранными работниками, то тогда расстояние по меньшей мере 18 метров", - сказал секретарь СНБО.

По мнению Данилова, присутствовал "обычный двойник, он не один, и это уже такая же известная вещь". Секретарь СНБО назвал Путина "испуганным человеком", поэтому его личный визит на линию фронта просто невозможен.

Данилов считает, что все эти "шоу" устраиваются для того, чтобы походить на Владимира Зеленского, который не боится приезжать на фронт и общаться с военными.

Отметим, что 18 апреля российские пропагандистские СМИ сообщили, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и "Восток" в Луганской области.

Институт изучения войны (ISW) считает, что Путин во время визита в оккупированные области продолжал изображать себя военным лидером в ожидании запланированного украинского контрнаступления.