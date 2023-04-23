В России пытаются отложить открытую мобилизацию – британская разведка

Власть в России наверняка стремится отложить всякую новую, открытую обязательную мобилизацию как можно дольше, чтобы минимизировать внутренние инакомыслия.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Отмечается, что минобороны России запустило новую акцию по призыву добровольцев, в ее рамках реклама появилась в российских социальных сетях, на билбордах и на телевидении. Реклама обращается к мужской гордости потенциальных новобранцев, рассказывая о "настоящих мужчинах", а также подчеркивая финансовые преимущества вступления.

Поскольку доступ к вербовке заключенных был прекращен, частная военная компания "Вагнер" также борется за ограниченный пул мужчин призывного возраста. Остается очень маловероятным, что кампания привлечет заявленную минобороны цель в 400 тыс. добровольцев.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что электронные повестки в военкомат для россиян не вызовут протестов, однако усилят депрессивное состояние населения страны-агрессора. Российская пропаганда много лет пугала население РФ "цифровой диктатурой" в США и Европе, поэтому внедрение электронных повесток в России "очень символично", считает он.