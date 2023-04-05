Власти России боятся объявлять очередную мобилизацию - CNN

Западные чиновники заявили, что, по их мнению, у России проблемы с формированием "подготовленной живой силы" и не прилагает усилий для запуска второй мобилизации.

Об этом сообщает CNN.

"(Россия) признала, что ей нужно еще 400 000 военных, и это не только для конфликта (в Украине), но и для новых формирований, которые будут размещены на новой границе с НАТО и Финляндией. Как они это делают, пока непонятно", – заявили чиновники на брифинге.

Они сообщили CNN, что наблюдали, как Россия увеличила продолжительность призыва и расширила возрастной диапазон, но отметили, что власти не прилагали усилия для запуска второй мобилизации.

"Сможет ли население выдержать еще один раунд мобилизации и действительно ли Кремль хочет проверить устойчивость населения к этому, пока неясно, но тот факт, что они этого не сделали, указывает нам на то, что у них есть опасения по этому поводу", - сказали чиновники.

Чиновники также отметили, что, кроме того, что в России трудно привлечь людей в армию, Москва испытывает трудности с их подготовкой.

Напомним, анонсированное контрнаступление россиян потерпело поражение, не достигнув поставленных целей, военное командование страны-агрессора решило перевести силы в оборону. Теперь оккупанты готовятся сдерживать возможное украинское контрнаступление.