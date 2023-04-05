Влада Росії побоюється оголошувати чергову мобілізацію - CNN

Західні чиновники заявили, що, на їхню думку, Росія має проблеми з формуванням "підготовленої живої сили" й не докладає зусиль для запуску другої мобілізації.

Про це повідомляє CNN.

"(Росія) визнала, що їй потрібно ще 400 000 військових, і це не тільки для конфлікту (в Україні), але й для нових формувань, які будуть розміщені на новому кордоні з НАТО і Фінляндією. Як вони це роблять, наразі незрозуміло", - заявили чиновники на брифінгу.

Вони повідомили CNN, що бачили, як Росія збільшила тривалість призову і розширила віковий діапазон, але зазначили, що вони не докладали зусиль для запуску другої мобілізації.

"Чи зможе населення витримати ще один раунд мобілізації і чи дійсно Кремль хоче перевірити стійкість населення до цього, наразі незрозуміло, але той факт, що вони цього не зробили, вказує нам на те, що вони мають певні побоювання з цього приводу", - сказали посадовці.

Посадовці також зазначили, що, окрім того, що в Росії важко залучити людей до армії, Москва має труднощі з їхньою підготовкою.

Нагадаємо, анонсований контрнаступ росіян зазнав поразки, не досягнувши поставлених цілей, військове командування країни-агресора вирішило перевести сили в оборону. Тепер окупанти готуються стримувати можливий український контрнаступ.