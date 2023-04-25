Британская разведка объяснила, почему потери среди окупантов сократились на 30%

В апреле 2023 года среднесуточное количество потерь среди личного состава российской оккупационной армии, скорее всего, упало примерно на 30 процентов. Это произошло после очень больших потерь россиян в январе-марте 2023 года.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что ежедневно публикуемая Генштабом официальная статистика свидетельствует о сокращении ежедневных потерь российских войск с 776 в марте до 568 в апреле.

"Разведка Великобритании не может проверить точную методологию Украины, но общая тенденция, вероятно, точная", - отмечают в ведомстве.

Там подчеркивают, что потери России, скорее всего, уменьшились, поскольку их попытка зимнего наступления не достигла своей цели, и российские войска теперь сосредоточены на подготовке к ожидаемому украинскому контрнаступлению.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 187 770 военных. За последние сутки украинские военные ликвидировали 690 окупантов.

Напомним, как ранее сообщала разведка Великобритании, Кремль стремится отложить любую новую, открытую обязательную мобилизацию как можно дольше, чтобы минимизировать внутренние инакомыслия.