Україна піднялася у рейтингу найсильніших армій світу

За рік Україна піднялася з 22 на 15 місце у глобальному рейтингу найсильніших армій світу за версією міжнародної організації Global Firepower, яка оновила список на початку січня 2023 року.

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Станом на 2023 рік Індекс сили (PowerIndex) України складає 0,2516, на початку 2022 року показник склав 0,3266, у 2021 – 0,4396, у 2020 році – 0,4457. Уточнюємо, що PowerIndex 0,0000 вважається "ідеальним".

"За індексом GFP Україна входить до 15 найкращих держав світу. Оскільки Україна продовжує захищатися від Росії, вона підвищила свій індекс GFP за поточний рік в результаті своєї відповіді агресору, фінансової та матеріальної підтримки Заходу та введення нових ключових категорій, які сприяють її загальному положенню в рейтингу", — йдеться в описі української армії.

До рейтингу увійшли 145 країн. Перше місце посіли США, за ними йде Росія, замикає трійку Китай. В Global Firepower зазначили, що хоч РФ зберегла за собою третю сходинку, її військовий потенціал все ж виснажується.

"Російсько-українська війна, що триває, продемонструвала ключові обмеження російського військового потенціалу, незважаючи на її кількісну перевагу у живій силі та техніці над сусідньою Україною", — підкреслили в Global Firepower.

Загалом, перша десятка рейтингу сформувалася таким чином: США, Росія, Китай, Індія, Велика Британія, Південна Корея, Пакистан, Японія, Франція, Італія. Останні сходинки займають Молдова, Бенін та Бутан.

Зазначимо, що Україна постійно посилює свої сили, адже регулярно отримує військову допомогу від партнерів. Зокрема, нещодавно Німеччина приєдналася до США у поставці Україні додаткової Patriot та іншої зброї. При цьому Німеччина займає 25 місце в рейтингу Global Firepower.