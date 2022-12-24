Фінляндія схвалила 11-й пакет військової допомоги Україні

Президент Республіки Фінляндія Саулі Ніїністе ухвалив рішення передати Україні 11-й пакет військової допомоги вартістю 28,8 млн євро. Про це 24 грудня в Facebook повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Загальних вартість пакетів військової допомоги від фінляндських партнерів наразі становить 189,2 млн євро.

"Оборонна операція України ще триває і потреба в оборонній техніці велика. Ми продовжуватимемо нашу підтримку", – зазначив міністр оборони країни Антті Кайкконен.

Які і раніше з міркувань безпеки інформація про наповнення та терміни передачі військової допомоги не уточнюється.

Крім того, Ніїністе вирішив, що Сили оборони Фінляндії продовжуватимуть брати участь у навчальній підтримці ЗСУ у Великій Британії до кінця 2023 року.

У серпні Фінляндія вже направляла близько 20 інструкторів на навчальну операцію під керівництвом Великої Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців Збройних Сил України.

Нагадаємо, що нещодавно президент Володимир Зеленський персонально повідомив деяким європейським лідерам, яку зброю від їхніх країн чекає Україна. Зокрема голова держави попросив у фінляндського колеги бронетехніку, 122-й і 152-й калібри, засоби радіоелектронної боротьби, протидії безпілотникам, комплекси MLRS.