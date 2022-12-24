Финляндия одобрила 11-й пакет военной помощи Украине

Президент Республики Финляндия Саули Ниинисте принял решение передать Украине 11-й пакет военной помощи стоимостью 28,8 млн евро. Об этом 24 декабря в Facebook сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Общая стоимость пакетов военной помощи от финляндских партнеров составляет 189,2 млн евро.

"Оборонительная операция Украины еще продолжается и потребность в оборонной технике велика. Мы будем продолжать нашу поддержку", – отметил министр обороны страны Антти Кайкконен.

По-прежнему из соображений безопасности информация о содержании и сроках передачи военной помощи не уточняется.

Кроме того, Ниинисте решил, что Силы обороны Финляндии будут продолжать участвовать в учебной поддержке ВСУ в Великобритании до конца 2023 года.

В августе Финляндия уже направляла около 20 инструкторов на учебную операцию под руководством Великобритании, целью которой является подготовка военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский персонально сообщил некоторым европейским лидерам, какое оружие от их стран ждет Украина. В частности, глава государства попросил у финляндского коллеги бронетехнику, 122-й и 152-й калибры, средства радиоэлектронной борьбы, противодействия беспилотникам, комплексы MLRS.