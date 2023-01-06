Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира

За год Украина поднялась с 22 на 15 место в глобальном рейтинге сильнейших армий мира по версии международной организации Global Firepower, которая обновила список в начале января 2023 года.

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По состоянию на 2023 год индекс силы (PowerIndex) Украины составляет 0,2516, в начале 2022 года показатель составил 0,3266, в 2021 – 0,4396, в 2020 году – 0,4457. Уточняем, что PowerIndex 0,0000 считается "идеальным".

"По индексу GFP Украина входит в 15 лучших государств мира. Поскольку Украина продолжает защищаться от России, она повысила свой индекс GFP за текущий год в результате своего ответа агрессору, финансовой и материальной поддержке Запада и вводу новых ключевых категорий, способствующих ее общему положению в рейтинга", - говорится в описании украинской армии.

В рейтинг вошли 145 стран. Первое место заняли США, за ними следует Россия, замыкает тройку Китай. В Global Firepower отметили, что хотя РФ сохранила за собой третье место, ее военный потенциал все же истощается.

"Продолжающаяся российско-украинская война продемонстрировала ключевые ограничения российского военного потенциала, несмотря на ее количественное превосходство в живой силе и технике над соседней Украиной", — подчеркнули в Global Firepower.

В целом первая десятка рейтинга сформировалась следующим образом: США, Россия, Китай, Индия, Великобритания, Южная Корея, Пакистан, Япония, Франция, Италия. Последние строчки занимают Молдова, Бенин и Бутан.

Украина постоянно усиливает свои силы, ведь регулярно получает военную помощь от партнеров. В частности, недавно Германия присоединилась к США по поставке Украине дополнительного Patriot и другого оружия. При этом Германия занимает 25-е место в рейтинге Global Firepower.