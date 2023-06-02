Блинкен: теперь российскую армию считают второй по силе в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что если оценивать две армии, сейчас воюющие на территории Украины, то российская будет второй по силе и возможностям. Он считает, что Россия сегодня "имеет гораздо хуже показатели", чем до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Об этом Блинкен заявил во время выступления 2 июня.

"Кремль часто заявлял, что имеет вторую по силе армию в мире, и многие в это верили. Сегодня многие считают российскую армию второй по силе в Украине. Их оборудование, технологии, лидерство, войска, стратегия, тактика и моральный дух, пример неудачи - даже тогда, когда Москва наносит разрушительный, неизбирательный и безосновательный ущерб Украине и украинцам", - сказал госсекретарь.

В своей речи Блинкен назвал войну России против Украины "стратегическим провалом", который снизил "военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед". Он отметил, что даже лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жаловался на отсутствие поддержки и боеприпасов на передовой.

Блинкен призвал к укреплению Украины и мира, но подчеркнул, что о прекращении огня не стоит даже говорить, пока Россия контролирует захваченные территории Украины.

С 24 февраля 2022 года по 2 июня 2023 года ВСУ ликвидировали 208 910 оккупантов. Оценка Пентагона выше, но министерство учитывает раненых захватчиков, которые не могут возвратиться на фронт. В апреле 2023 года среднесуточное количество потерь среди личного состава российской оккупационной армии упало примерно на 30 процентов. Это произошло после очень больших потерь россиян в январе-марте 2023 года.

Напомним, за год Украина поднялась с 22 на 15 место в глобальном рейтинге сильнейших армий мира по версии международной организации Global Firepower. В то же время, Россия сохраняет второе место в данном рейтинге, преимущественно за счет численности.