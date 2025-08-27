Оплата паркування через мобільний додаток «Київ цифровий»

Оплатити паркування у Києві тепер набагато простіше завдяки низці сучасних сервісів. Тепер водії можуть швидко та безпечно оплатити стоянку онлайн, без необхідності шукати готівку чи стояти в черзі біля паркоматів. Один з найбільш зручних і доступних (а головне – надійних) застосунків вважають «Київ цифровий». Це офіційний мобільний додаток столиці України, що об'єднує десятки муніципальних сервісів в одному зручному інтерфейсі. На Delo.ua розбираємо, як оплатити паркування через столичний додаток та які нюанси варто враховувати.

Правила паркування на вулицях Києва

Перш за все, варто зауважити, що паркування на комунальних майданчиках столиці можливе виключно у форматі онлайн. Паркувальники можуть надати поради, але їм заборонено брати гроші готівкою. Хоча приватні паркувальні майданчики можуть встановлювати власні правила та тарифи.

Зверніть увагу, що під час повітряної тривоги інспектори не штрафують водіїв і не евакуюють автомобілі, що не сплатили паркування. У вихідні більшість місць для паркування працюють безкоштовно. А особи з інвалідністю завжди можуть користуватися спеціально відведеними паркувальними місцями безкоштовно.

Як оплатити паркування на майданчику

Навіть без додатку оплатити паркування можна безпосередньо на майданчику. Для цього потрібно підійти до таблички з номером майданчика та просканувати QR-код. У браузері відкриється сторінка з офіційними сервісами для оплати, де необхідно вказати номер авто, номер майданчика та тривалість паркування (мінімум 1 година).

Комісія залежить від обраного сервісу, але у більшості випадків вона не нараховується. Цей метод особливо зручний для водіїв, які рідко користуються платними стоянками або мають проблеми з мобільним інтернетом.

Як користуватися додатком «Київ цифровий»

Онлайн-оплата через додаток доступна протягом 10 хвилин після паркування. Якщо водій введе неправильні дані або сплатить пізніше, доведеться сплатити штраф у 20-кратному розмірі годинної вартості паркування. Здійснити саму оплату можна в 5 кроків:

На головному екрані обрати розділ "Погодинне паркування" . Ввести номер свого авто. Вибрати адресу та номер паркувального майданчика або включити геолокацію для визначення місця паркування. Натиснути "Почати паркування" . Після завершення – клікнути "Закінчити паркування" та сплатити через Google Pay, Apple Pay, Masterpass або банківську картку.

Комісія за оплату через додаток не нараховується, мінімальна тривалість паркування – 1 година.

Також можна скористатися сервісом EasyPay: перейти на сайт, обрати послугу «Оплата паркування в Києві», ввести дані авто та майданчика і сплатити онлайн. Мінімальна тривалість також становить 1 годину.

Паркування для захисників та захисниць

Військовослужбовці, учасники бойових дій та інші категорії захисників України можуть користуватися безкоштовним паркуванням у всіх платних зонах столиці. Для цього потрібно підтвердити свій статус через додаток «Дія» та авторизуватися в «Київ цифровий», додавши транспортний засіб до профілю.

Система автоматично синхронізує дані та активує статус, який дозволяє користуватися безкоштовним паркуванням. При цьому правила щодо приватних стоянок, зон заборони зупинки та кількості авто залишаються чинними.

Практичні поради для водіїв

Щоб уникнути штрафів та проблем із системою:

Перевіряйте номер авто та номер паркувального майданчика перед оплатою.

Слідкуйте за часом паркування, адже сервіси не надсилають сповіщення про його закінчення.

Оновлюйте дані про автомобілі у додатку, особливо після заміни номерів або придбання нового авто.

Також важливо зберігати чеки та підтвердження платежів для вирішення можливих спірних ситуацій. Регулярно перевіряйте актуальність інформації про ваші автомобілі в профілі додатку, оскільки застарілі дані можуть призвести до технічних помилок.

Сервіс «Київ цифровий» робить процес паркування у столиці швидким, зручним і безпечним, а цифрові сервіси для захисників України демонструють, як сучасні технології можуть спростити життя водіїв та мешканців міста.