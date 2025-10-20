Запланована подія 2

Львів першим в Україні інтегрував штрафи за паркування у застосунок "Дія"

паркування
Хороші новини в болючій темі для львівських водіїв. фото: ЛМР

Львів став першим містом в Україні, де штрафи за порушення правил паркування автоматично з’являтимуть у мобільному застосунку "Дія".

Як пише Delo.ua,  про це повідомив директор департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило.

За його словами, тепер водії у Львові можуть миттєво перевірити наявність штрафу, виписаного інспекторами з паркування, та сплатити його онлайн — у кілька кліків, без паперових повідомлень і поштових листів.

"Навіть неприємності тепер можна отримувати з комфортом. Інформація надходить швидше, сплата — зручніша, а місто заощаджує кошти на адмініструванні та відправленні повідомлень", — підкреслив Забарило.

Фото 2 — Львів першим в Україні інтегрував штрафи за паркування у застосунок "Дія"
Зауважимо, кияни тепер можуть перевіряти наявність вільних паркомісць у реальному часі за допомогою застосунку “Київ Цифровий”. У розділі “Погодинне паркування” відображається заповненість паркувальних зон за кольорами, що допомагає водіям швидко знаходити вільне місце.

Автор:
Світлана Манько