Російський олігарх отримав від ДБР підозру в намаганні обманом зберегти майно ЛАЗу

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно ТОВ "Львівські автобусні заводи".

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Як ідеться у повідомленні ДБР, українське підприємство взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Як виявило слідство, його власник - громадянин РФ Чуркін - витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку.

"Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі. Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком", - пояснили дії фігуранта в бюро.

Зазначається, що підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про вчинення представниками банку "особливо тяжкого кримінального правопорушення". Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно.

Росіянину та керівнику підприємства-боржника повідомлено про підозру за статтею 383 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора.

Зазначимо при цьому, що на початку травня мер Львова Андрій Садовий запропонував націоналізувати будівлі, які розташовані на території ЛАЗу, який ще з 1990-х років належить росіянам, а на його місці - збудувати муніципальний індустріальний парк, на що вже є західні інвестори.