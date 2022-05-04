Во Львове предлагают национализировать территорию завода "ЛАЗ" и построить там индустриальный парк

Львовская власть предлагает национализировать здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода “ЛАЗ”, который с 90-х годов принадлежал россиянам.

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Об этом заявил мэр города Андрей Садовой.

Он сообщил, что около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам.

"Сегодня на заседании президиума конгресса местных и региональных властей предложил национализировать здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода “ЛАЗ”. Он еще с 90-х годов принадлежит россиянам", - отметил Садовый.

По его словам, на основе завода планируется построить муниципальный индустриальный парк.

Как сообщил мэр, это – огромная территория близко к центру города, которая может быть базовой локацией для производства электромобилей.

Также по его словам, западные инвесторы готовы запустить производство электродвигателей. Здесь могут получить работу львовяне и украинцы, которые были вынуждены искать себе новый дом.

По словам городского головы, дорожная карта уже готова.

"Всю информацию передали военной администрации. Недавно принятый закон о национализации позволяет сделать так, чтобы во Львове и всех других городах Украины не было даже маленькой частицы, которая может принадлежать врагу", - добавил Садовый.

Напомним, что украинские власти намерены национализировать всю собственность России в Украине, чтобы компенсировать часть ущерба, нанесенного из-за войны.