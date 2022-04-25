Украина национализирует российский танкер и белорусский сухогруз, обнаруженные в Одесской области (ФОТО)

Государственное бюро расследований инициирует национализацию российского нефтеналивного танкера "Волгонефть-268", обнаруженного пограничниками в Черноморске Одесской области.

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Как говорится в сообщении ГБР, владельцы пытались спрятать судно во время войны на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив страну его регистрации на Замбию.

Кроме того, следователи бюро и пограничники обнаружили в порту Измаила белорусское судно "Надежда" и сухогрузную баржу, занятые в логистических операциях РФ на Дунае.

При этом отмечается, что для минимизации обязательных платежей стоимость судов была существенно занижена, что могло привести к значительному ущербу для госбюджета Украины.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Сотрудники ГБР передали суда на хранение в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой об их национализации.

В ведомстве подчеркнули, что теперь выявленные суда страны-агрессора и ее сателлита будут работать в интересах экономического развития украинского государства.

Напомним, что украинские власти намерены национализировать всю собственность России в Украине, чтобы компенсировать часть ущерба, нанесенного из-за войны.