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Украина национализирует российский танкер и белорусский сухогруз, обнаруженные в Одесской области (ФОТО)
Государственное бюро расследований инициирует национализацию российского нефтеналивного танкера "Волгонефть-268", обнаруженного пограничниками в Черноморске Одесской области.
Как говорится в сообщении ГБР, владельцы пытались спрятать судно во время войны на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив страну его регистрации на Замбию.
Кроме того, следователи бюро и пограничники обнаружили в порту Измаила белорусское судно "Надежда" и сухогрузную баржу, занятые в логистических операциях РФ на Дунае.
При этом отмечается, что для минимизации обязательных платежей стоимость судов была существенно занижена, что могло привести к значительному ущербу для госбюджета Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сотрудники ГБР передали суда на хранение в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой об их национализации.
В ведомстве подчеркнули, что теперь выявленные суда страны-агрессора и ее сателлита будут работать в интересах экономического развития украинского государства.
Напомним, что украинские власти намерены национализировать всю собственность России в Украине, чтобы компенсировать часть ущерба, нанесенного из-за войны.