Україна націоналізує російський танкер та білоруський суховантаж, виявлені на Одещині (ФОТО)

Державне бюро розслідувань ініціює націоналізацію російського нафтоналивного танкера "Волгонефть-268", який виявили прикордонники в Чорноморську Одеської області.

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Як йдеться у повідомленні ДБР, власники намагалися сховати судно під час війни на Іллічівському судноремонтному заводі, змінивши країну його реєстрації на Замбію.

Крім того, слідчі бюро та прикордонники виявили в порту Ізмаїла білоруське судно "Надежда" та суховантажну баржу, зайняті в логістичних операціях РФ на Дунаї.

При цьому зазначається, що для мінімізації обов'язкових платежів вартість суден була суттєво занижена, що могло спричинити значні збитки для держбюджету України.

Співробітники ДБР передали судна на зберігання до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою щодо їхньої націоналізації.

У відомстві наголосили, що тепер виявлені судна країни-агресора та її сателіта працюватимуть на користь економічного розвитку української держави.

Нагадаємо, що українська влада має намір націоналізувати всю власність Росії в Україні, щоб компенсувати частину збитків, завданих через війну.