Российский олигарх получил от ГБР подозрение в попытке обманом сохранить имущество ЛАЗа

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении российскому олигарху Игорю Чуркину и его сообщнику, пытавшимся обманом сохранить имущество ООО "Львовские автобусные заводы".

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Как сообщается в сообщении ГБР, украинское предприятие взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Как обнаружило следствие, его владелец – гражданин РФ Чуркин – потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку.

"В то же время он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге. Поэтому российский бизнесмен разработал схему блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком", - объяснили действия фигуранта в бюро.

Подконтрольный олигарху руководитель предприятия подал в полицию заведомо ложное заявление о совершении представителями банка "особо тяжкого уголовного правонарушения". Такое заявление послужило основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество.

Россиянину и руководителю предприятия-должника сообщено о подозрении по статье 383 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение органа досудебного расследования о совершении преступления, объединенное с обвинением лица в особо тяжком преступлении).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис генерального прокурора.

Отметим при этом, что в начале мая мэр Львова Андрей Садовый предложил национализировать здания, расположенные на территории ЛАЗа, который еще с 1990-х годов принадлежит россиянам, а на его месте – построить муниципальный индустриальный парк, на что уже имеются западные инвесторы.