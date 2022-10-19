Бизнес призывает продолжить действующие бронирования и запустить механизм электронной командировки

Европейская Бизнес Ассоциация обращается к Правительству с просьбой продлить еще на 2 месяца действующие бронирования военнообязанных без необходимости повторного согласования с Минобороны и все же запустить механизм электронных командировок.

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Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Отмечается, что в последние месяцы вопрос бронирования военнообязанных является одним из ключевых в работе предприятий, которые критически важны для функционирования национальной экономики.

"Риски потери критического для работы предприятий персонала чрезвычайно высоки, а несовершенство процедуры предоставления бронирования и постоянные задержки в предоставлении таких бронирований даже в случае выполнения всех условий, предусмотренных законодательством, в дополнение к военным угрозам, физическим разрушениям, нарушенным цепям снабжения, низкой покупательной способности, и тому подобное часто заставляют предприятия сокращать производство и фактически останавливать свою работу и любые инвестиции", - отмечают в ЕБА.

Там подчеркивают, что бизнес понимает, что в стране продолжается война и военные потребности очень важны. Однако и экономика должна работать, чтобы страна функционировала. А сердцем экономики является работающий в стране прозрачный бизнес, уплачивающий налоги, заработные платы, поддерживающий страну.

"Европейская Бизнес Ассоциация неоднократно отмечала необходимость создания простой и понятной процедуры получения таких бронирований и срочного совершенствования законодательства, чтобы, по крайней мере, операционная деятельность компании могла нормально продолжаться, ведь для этого крайне важны люди", - говорится в сообщении.

В ЕБА напомнили, что 7 сентября этого года Постановлением КМУ №1002 было продлено бронирование на 2 месяца без необходимости повторного согласования Министерством обороны Украины.

В то же время по состоянию на середину октября изменения, необходимые для усовершенствования процедуры бронирования и отмены мобилизационных задач, так и не были приняты.

"Принимая во внимание оптимистический сценарий, при котором необходимые изменения в законодательство будут приняты в течение шести недель, и времени, необходимого для рассмотрения заявок на бронирование по новой процедуре, получение новых бронирований возможно не ранее второй половины декабря. Однако действующие бронирования будут завершаться с середины ноября и соответственно работа большинства критических для продовольственной и экономической безопасности государства предприятий окажется под угрозой", - отмечается в сообщении.

Поэтому ЕБА обращается к Правительству с просьбой продлить еще на 2 месяца действующие бронирования без необходимости повторного согласования с Минобороны. Это позволит государству принять все необходимые законодательные изменения с соблюдением определенных законом сроков и процедур, провести постепенное перебронирование критического для функционирования экономики персонала без перегрузки системы, а бизнесу – продолжить работу, обеспечивать работу предприятий, поддерживать работников, платить налоги и заработные платы и т.д.

Более того, в конце лета Правительством был анонсирован с 1 сентября запуск механизма електронных командировок с помощью которого предприятия могли внести специальный депозит и получить разрешение на краткосрочную командировку для своего работника.

Прошло уже больше 1,5 месяца, но механизм, к сожалению, все еще не заработал.

"Поэтому бизнес обращается с просьбой к Правительству все же запустить данный механизм, ведь довольно часто стратегические вопросы развития предприятия, построения новых логистических маршрутов, инвестирования и т.д. не могут решаться онлайн, а нуждаются в физическом присутствии. Более того, решение о возможности выезда за границу будут иметь важное влияние на экономику страны, ее развитие и восстановление. В то же время становится очевидным, что ограничивающими мерами развития не достигнешь", - подчеркнули в ЕБА.

Отметим, премьер-министр Денис Шмигаль не подписал постановление, разрешающее с 1 сентября военнообязанным сотрудникам компаний выезд за границу в командировку на срок до 7 дней под залог 200 тысяч гривен.

Напомним, что 19 августа в Правительстве официально объявили, что оно "приняло постановление", которое позволит в экспериментальном порядке запустить проект "е-командировки", в рамках которого с 1 сентября через портал госуслуг "Дія" будут выдаваться разрешения на выезд из Украины для работающих на физлиц-предпринимателей и на юрлиц мужчин.

Сообщалось, что для этого работодатель должен предоставить налоговую отчетность, не иметь долгов по уплате единого взноса на государственное социальное страхование, иметь среднюю зарплату по предприятию не ниже 20 тысяч гривен, количество застрахованных лиц за последний месяц отчетного квартала не менее 10, а также внести "гарантированный платеж" в сумме 200 тысяч гривен.

При этом было предусмотрено, что разрешения на выезд могут получить не более 10% застрахованных лиц и не более 10 человек из компании одновременно. Проект постановления был разработан Министерством экономики, которое первым и поспешило сообщить о его одобрении Правительством.