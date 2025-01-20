Илон Маск войдет в кабинет Трампа: что известно о миллиардере и его отношении к Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен назначить Илона Маска главой нового Департамента правительственной эффективности. В этой должности он займется сокращением бюджетных расходов и реструктуризацией федеральных агентств.

53-летний Илон Маск считается самым богатым человеком мира. Кроме того, он является одним из самых близких соратников президента Трампа.

Бизнесмен вложил в его избирательную кампанию $200 млн, однако эти инвестиции оказались очень успешными: после победы Дональда Трампа на выборах состояние Маска выросло на 66% и превысило 400 миллиардов долларов, что стало историческим рекордом, по данным Bloomberg.

Маск имеет высшее образование – степень по физике и экономике в Университете Пенсильвании. И владеет семью компаниями, среди которых XSpace, Tesla и социальная сеть X. Известно также, что он разбогател на контрактах с правительством США.

Среди других известных проектов Маска — SolarCity (солнечная энергетика и строительство электрозаправочных станций), Neuralink (соединение мозга с компьютером), The Boring Company (инфраструктурные тоннели для транспорта), Starlink (скоростная спутниковая связь и интернет в любом случае). какой точке мира), OpenAI (миллионные инвестиции в разработку ИИ и появление ChatGPT).

Политические взгляды Илона Маска

С тех пор как Трамп победил на выборах, бизнесмен фактически стал тенью новоизбранного президента. Маск даже переехал в коттедж на территории резиденции Трампа, арендовал офисные помещения вплотную к Белому Дому и активно участвовал в формировании кабинета президента.

Маск начал открыто заигрывать с праворадикальными партиями в Европе и не имея никаких формальных причин, принял участие в телефонном разговоре сразу после выборов Дональда Трампа с президентом Украины и слушал разговор с президентом Турции.

За последние два месяца миллиардер запустил столько скандальных твитов, что Франция призвала Евросоюз сделать все, чтобы ограничить влияние Маски на европейскую политику. Как подсчитали в Politico, уже 13 стран "стали жертвой" нападений Маска, в том числе и Украина.

Только за последнюю неделю в соцсети X Маск опубликовал посты, в которых обозвал премьера Канады "девушкой, мнение которой неважно" и "губернатором 51 штата США", призвал заключить премьер-министра Британии Кира Стармера в тюрьму тюрьмы правого активиста Томми Робинсона и заменить лидера партии Reform UK Найджела Фараджа, бывшего союзника и друга Трампа. Также он запустил в Х опрос, должны ли США "освободить народ Британии от тиранического правительства".

Биограф Маска Сет Абрамсон пишет, что миллиардер сходит с ума на глазах всего мира под влиянием тяжелых наркотиков и большого стресса.

Бизнесмен по-прежнему демонстрировал себя как достаточно непрогнозируемую личность. Маска критиковали за приверженность авторитарным лидерам и любовь к пропаганде и информационным провокациям. В октябре 2024 г. появилась информация о том, что Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным.

В прощальной речи президент Джо Байден недвусмысленно намекнул на Маска, когда заявил, что "в США формируется олигархия, разрушающая демократию". По его словам, "лавина дезинформации позволяет злоупотреблять властью".

Отношения и заявления Илона Маска по Украине

Сегодняшний Илон Маск — далеко не тот филантроп, который помог Украине терминалами Starlink в начале российского вторжения. Часть его последних заявлений по Украине можно назвать откровенно пророссийскими. К примеру, он высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. Он считает, что Путин не может проиграть войну и потому не нужно помогать Украине.

Илон Маск часто смеется над цитатами Зеленского, называет его комиком. А также в своих твитах часто продвигает откровенно русские нарративы. Например, он опубликовал карту голосования в Украине во время выборов президента Украины в 2012 году, отметив, что "большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные части имеют российское большинство и предпочитают Россию".