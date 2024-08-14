Стартап Ілона Маска xAI презентував новий чат-бот Grok-2

Стартап xAI, заснований Ілоном Маском, зробив черговий крок у розвитку штучного інтелекту, представивши свій новий чат-бот Grok-2. Ця велика мовна модель, за словами компанії, не поступається продуктивністю лідерам галузі, таким як OpenAI, Google та Anthropic, завдяки чому 18-місячний стартап уже входить до п’ятірки найкращих розробників ШІ у світі.

Про це пише Financial Times.

У середу xAI випустив попередню версію Grok-2, яку вже оцінили незалежні сайти порівняльного аналізу. Вони визнали модель однією з п’яти найкращих чат-ботів у світі, поряд із такими, як Gemini від Google та ChatGPT від OpenAI. Grok-2 буде доступний для платних користувачів соціальної платформи X, яка також належить Маску.

Крім того, xAI планує відкрити доступ до моделі для розробників вже цього місяця, дозволяючи створювати на її основі корпоративні додатки.

Професор Wharton Business School Ітан Моллік відзначив у своїй публікації на X, що зараз на ринку є п'ять моделей класу GPT-4, серед яких і новий Grok-2. Він додав, що хоча жодна з нових моделей ще не перевершила GPT-4, лабораторії продовжують працювати над значними удосконаленнями.

xAI продовжує активну конкуренцію з OpenAI, дослідницькою лабораторією, співзасновником якої у 2015 році був сам Маск. Цього місяця Маск подав новий позов проти OpenAI, звинувачуючи її у маніпуляціях інвестиціями під прикриттям "фальшивої гуманітарної місії". OpenAI відкинула ці звинувачення, назвавши їх "непослідовними та легковажними".

З моменту свого заснування в березні минулого року xAI стрімко розвивається, отримавши фінансування на суму 6 мільярдів доларів, що оцінює компанію в 18 мільярдів доларів. Маск також планує залучити ще 5 мільярдів доларів, що наблизило б інвестиції стартапу до 13 мільярдів доларів, перевищуючи майже 9 мільярдів доларів, залучених Anthropic.

Проте xAI зіткнувся зі скандалами, пов'язаними з використанням даних з платформи X. Після втручання ірландського органу захисту даних компанія була змушена частково призупинити обробку даних у Європі через можливі порушення правил конфіденційності ЄС.

Попри ці виклики, xAI заявляє, що Grok-2 став значним кроком уперед. Модель стала більш інтуїтивною, універсальною та точною в наданні фактичної інформації. Це особливо важливо, оскільки попередні версії ШІ часто критикувалися за "галюцинації" — випадки, коли система надавала неправдиву інформацію, що є великою проблемою для впровадження ШІ у бізнес.

Нагадаємо, Маск торік запустив xAI, і назвав його штучним інтелектом, який максимально шукає істину. У xAI зазначили, що Grok "відповість на гострі запитання, від яких ухиляються більшість інших систем ШІ".

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