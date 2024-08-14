Стартап Илона Маска xAI представил новый чат-бот Grok-2

Стартап xAI, основанный Илоном Маском, сделал очередной шаг в развитии искусственного интеллекта, представив свой новый чат-бот Grok-2. Эта крупная языковая модель, по словам компании, не уступает производительности лидерам отрасли, таким как OpenAI, Google и Anthropic, благодаря чему 18-месячный стартап уже входит в пятерку лучших разработчиков ИИ в мире.

Об этом пишет Financial Times.

В среду xAI выпустил предварительную версию Grok-2, которую уже оценили независимые сайты сравнительного анализа. Они признали модель одной из пяти лучших чат-ботов в мире, наряду с Gemini от Google и ChatGPT от OpenAI. Grok-2 будет доступен для платных пользователей социальной платформы X, также принадлежащей Маске.

Кроме того, xAI планирует открыть доступ к модели разработчиков уже в этом месяце, позволяя создавать на ее основе корпоративные приложения.

Профессор Wharton Business School Итан Моллик отметил в своей публикации на X, что сейчас на рынке есть пять моделей класса GPT-4, среди которых и новый Grok-2. Он добавил, что хотя ни одна из новых моделей еще не превзошла GPT-4, лаборатории продолжают работать над значительными усовершенствованиями.

xAI продолжает активную конкуренцию с OpenAI, исследовательской лабораторией, соучредителем которой в 2015 году был сам Маск. В этом месяце Маск подал новый иск против OpenAI, обвиняя ее в манипуляциях инвестициями под прикрытием "фальшивой гуманитарной миссии". OpenAI отвергла эти обвинения, назвав их "непоследовательными и легкомысленными".

С момента своего основания в марте прошлого года xAI стремительно развивается, получив финансирование на сумму 6 миллиардов долларов, что оценивает компанию в 18 миллиардов долларов. Маск также планирует привлечь еще 5 миллиардов долларов, что приблизило бы инвестиции стартапа к 13 миллиардам долларов, превышая почти 9 миллиардов долларов, привлеченных Anthropic.

Однако xAI столкнулся со скандалами, связанными с использованием данных с платформы X. После вмешательства ирландского органа защиты данных компания была вынуждена частично приостановить обработку данных в Европе из-за возможных нарушений правил конфиденциальности ЕС.

Несмотря на эти вызовы, xAI заявляет, что Grok-2 стал значительным шагом вперед. Модель стала более интуитивной, универсальной и точной в предоставлении фактической информации. Это особенно важно, поскольку предыдущие версии ИИ часто критиковались за "галлюцинации" — случаи, когда система предоставляла ложную информацию, что является большой проблемой для внедрения ИИ в бизнес.

Напомним, Маск в прошлом году запустил xAI и назвал его искусственным интеллектом, который максимально ищет истину. В xAI отметили, что Grok "ответит на острые вопросы, от которых уклоняется большинство других систем ИИ".

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