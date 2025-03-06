Жилье, трудоустройство, соцзащита: Минразвития представило план помощи ВПО

Министерство развития общин и территорий Украины представило предварительный план комплексной помощи ВПЛ, включающий жилье, финансы, трудоустройство, обучение, медицину, соцзащиту и цифровые услуги.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Программа поддержки ВПЛ чрезвычайно важна, ведь она направлена на помощь людям, которые из-за войны утратили свою нормальную жизнь. Важно, что к разработке программы приобщен широкий круг специалистов", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Он добавил, что совместная работа позволяет учесть потребности всех категорий внутри перемещенных лиц и наработать инструменты, которые обеспечат эффективность программы на каждом уровне.

Что будет включать комплексный пакет услуг для ВПЛ

жилищные программы,

экономическую поддержку,

трудоустройство,

образовательные и переквалификационные возможности,

медицинское обеспечение,

социальная защита,

развитие единой цифровой системы сервисов для ВПЛ.

Программа должна объединить широкий спектр инициатив, которая поможет в решении не только неотложных жилищных и соцвопросов, но и предоставит возможности для экономической активности и профессионального роста ВПЛ.

Далее планируется, что программа будет окончательно разработана и обнародована для широкой аудитории.

Компенсации за уничтоженное жилье для ВПЛ

В рамках программы "єВідновлення" 50 семей ВПЛ уже приобрели новое жилье за жилищные сертификаты, а 2,5 тысячи подали заявки на бронирование средств. В начале февраля на счета Минразвития поступили первые 4,3 миллиарда гривен для последующей оплаты жилищных сертификатов. По результатам недели работы компенсаций – первые 50 семей реализовали сертификаты, приобрели новое жилье. Это стало возможным благодаря решению правительства о перераспределении 15 млрд гривен в рамках программы "єВідновлення". За эти деньги 10 тысяч семей смогут получить финансовую поддержку для покупки нового жилья.

Еще 2,5 тысяч – подали заявки на бронирование средств, и сейчас происходит техническая часть, после которой люди смогут оперативно приобрести новые квартиры или дома. За последние два года государство выплатило украинцам 17,5 млрд грн компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье — почти 90 тысяч семей получили возможность восстановить свои дома.

Напомним, Зеленский давал две недели Кабинету Министров на создание программы поддержки ВПЛ. Также президент отметил сотрудничество с международными партнерами в решении жилищных проблем для миллионов ВПЛ.