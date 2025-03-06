Житло, працевлаштування, соцзахист: Мінрозвитку презентувало план допомоги ВПО

Міністерство розвитку громад та територій України представило попередній план комплексної допомоги ВПО, що включає житло, фінанси, працевлаштування, навчання, медицину, соцзахист та цифрові послуги.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Програма підтримки ВПО є надзвичайно важливою, адже вона спрямована на допомогу людям, які через війну втратили своє нормальне життя. Важливо, що до розробки програми долучене широке коло фахівців", – зазначив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він додав, що спільна робота дозволяє врахувати потреби всіх категорій внутрішньо переміщених осіб та напрацювати інструменти, які забезпечать ефективність програми на кожному рівні.

Що включатиме комплексний пакет послуг для ВПО

житлові програми,

економічну підтримку,

працевлаштування,

освітні та перекваліфікаційні можливості,

медичне забезпечення,

соціальний захист,

розвиток єдиної цифрової системи сервісів для ВПО.

Програма має об'єднати широкий спектр ініціатив, яка допоможе у вирішенні не тільки нагальних житлових і соцпитань, але й надасть можливості для економічної активності та професійного зростання ВПО.

Далі планується, що програму буде остаточно розроблено та оприлюднено для широкої аудиторії.

Компенсації за знищене житло для ВПО

В рамках програми "єВідновлення" 50 сімей ВПО вже придбали нове житло за житлові сертифікати, а 2,5 тисячі подали заявки на бронювання коштів. На початку лютого на рахунки Мінрозвитку надійшли перші 4,3 мільярда гривень для подальшої оплати житлових сертифікатів. За результатами тижня роботи компенсацій – перші 50 сімей реалізували сертифікати, придбали нове житло. Це стало можливим завдяки рішенню уряду про перерозподіл 15 млрд гривень у межах програми "єВідновлення". За ці кошти 10 тисяч сімей зможуть отримати фінансову підтримку для купівлі нового житла.

Ще 2,5 тисячі – подали заявки на бронювання коштів, і зараз відбувається технічна частина, після якої люди зможуть оперативно придбати нові квартири або будинки. Загалом за останні два роки держава виплатила українцям 17,5 млрд грн компенсацій за пошкоджене та знищене житло — майже 90 тисяч родин отримали можливість відновити свої домівки.

Нагадаємо, Зеленський давав два тижні Кабінету Міністрів на створення програми підтримки ВПО. Також президент наголосив на співпраці з міжнародними партнерами у вирішенні житлових проблем для мільйонів ВПО.