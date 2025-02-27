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Для ВПО відбудеться автоматичне перепризначення виплат на проживання: дата та умови

перон, вагон, жінки, діти
ВПО мають право на фінансову допомогу на проживання. Фото ілюстративне

Наразі близько 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні отримують фінансову допомогу від держави у вигляді виплат на проживання. Ця кризова виплата надається українцям, які через війну змушені були залишити свої домівки і переїхали жити в інші регіони країни.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Вже з 1 березня відбудеться автоматичне перепризначення цих виплат для всіх ВПО, які наразі є отримувачами допомоги, ще на один 6-місячний період. Однак претенденти на державну допомогу мають відповідати певним критеріям.

Виплати буде продовжено автоматично і без додаткових звернень. "Розмір виплати складає 2 тис. грн — для дорослих і 3 тис. грн – для дітей та осіб з інвалідністю. Надається вона родинам ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи", — пояснили у Мінсоцполітики.

Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.

Крім того, для тих ВПО, які не отримують виплати на проживання, доступний новий вид підтримки – субсидія на оренду житла.. Вона призначається за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Які категорії ВПО можуть скористатися субсидією?

Субсидією на оренду житла можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, які:

  • виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України; 
  • або в яких житло знищене або непридатне для проживання; 
  • хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього; 
  • орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.

Раніше повідомлялося, як розраховуються субсидії на оренду житла для ВПО. Оскільки вартість оренди на житло в різних населених пунктах різна, то і розмір субсидії в обласному центрі і містах та селах області буде різнитися. Тому розмір такої субсидії розраховується індивідуально.

Автор:
Тетяна Ковальчук