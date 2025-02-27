Для ВПЛ произойдет автоматическое переназначение выплат на проживание: дата и условия

В настоящее время около 1,2 млн внутренне перемещенных лиц ( ВПЛ ) в Украине получают финансовую помощь от государства в виде выплат на проживание. Эта кризисная выплата предоставляется украинцам, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома и переехали жить в другие регионы страны.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

Уже с 1 марта состоится автоматическое переназначение этих выплат для всех ВПЛ, которые сейчас получают пособия, еще на один 6-месячный период. Однако соискатели государственной помощи должны соответствовать определенным критериям.

Выплаты будут продолжены автоматически и без дополнительных обращений. "Размер выплаты составляет 2 тыс. грн — для взрослых и 3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью. Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или имеющих низкие доходы.

Кроме того, для тех ВПЛ, которые не получают выплаты на проживание, доступен новый вид поддержки – субсидия на аренду жилья. Она назначается по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи.

Какие категории ВПЛ могут воспользоваться субсидией?

Субсидией на аренду жилья могут воспользоваться внутренне перемещенные лица, которые:

выехали из оккупированных российской федерацией регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины;

или в которых жилье уничтожено или непригодно для проживания;

хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого;

арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.

Ранее сообщалось, как рассчитываются субсидии на аренду жилья для ВПЛ . Поскольку стоимость аренды на жилье в разных населенных пунктах разная, то и размер субсидии в областном центре и городах и селах области будет разниться. Поэтому размер такой субсидии рассчитывается индивидуально.