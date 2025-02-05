Перші 4,3 млрд гривень вже доступні для компенсації за знищене житло для ВПО

В Україні стартувала окрема програма по виплатам компенсацій для внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло внаслідок бойових дій. Вже зараз на рахунок Міністерства розвитку громад і територій надійшли перші 4,3 млрд гривень для забезпечення ВПО новими домівками.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Це стало можливим завдяки рішенню уряду про перерозподіл 15 млрд гривень у межах програми "єВідновлення". За ці кошти 10 тисяч сімей зможуть отримати фінансову підтримку для купівлі нового житла.

Хто може отримати компенсацію

На допомогу можуть розраховувати громадяни України, які:

мають статус внутрішньо переміщеної особи;

втратили єдине житло, що розташоване на підконтрольній Україні території;

раніше не отримували компенсацію в межах програми "єВідновлення".

Як отримати компенсацію

Якщо заявник вже має статус ВПО та житловий сертифікат "єВідновлення", його автоматично буде переведено в іншу чергу, і він отримає сповіщення про успішне бронювання коштів. Далі потрібно протягом 30 днів укласти угоду купівлі-продажу нового житла та припинити право власності на знищене житло.

Якщо заявник має статус ВПО, але ще не подавався на "єВідновлення", то потрібно зареєструвати повідомлення про зруйноване майно, подати заявку про отримання сертифіката та дочекатися висновку комісії про стан житла — це триває до 30 днів.

Якщо заявник має житловий сертифікат, але ще не бронював кошти, необхідно подати заявку через застосунок або портал "Дія" чи звернутися до ЦНАП. Протягом 5 робочих днів заявник отримає підтвердження про наявність коштів.

Черга на отримання виплати формується на основі даних у довідці ВПО, отриманій у приймаючій громаді. Якщо особа підпадає під програму, але не отримала сповіщення, варто перевірити актуальність своїх даних та оновити довідку в ЦНАП.

Додамо, відповідна постанова № 1432, згідно з якою Кабмін додатково перерозподілив 15 млрд гривень на компенсації за пошкоджене та знищене житло для внутрішньо переміщених осіб була ухвалена 13 грудня 2024 року.

Про те, що уряд виділяє 15 мільярдів гривень на компенсації внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені чи знищені домівки внаслідок збройної агресії Росії, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у через кілька днів, після ухвалення постанови.