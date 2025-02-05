Первые 4,3 млрд гривен уже доступны для компенсации за уничтоженное жилье для ВПЛ

В Украине стартовала отдельная программа по выплатам компенсаций для внутренне перемещенных лиц, потерявших жилье в результате боевых действий. Уже сейчас на счет Министерства развития общин и территорий поступило первое 4,3 млрд гривен для обеспечения ВПЛ новыми домами.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Это стало возможным благодаря решению правительства о перераспределении 15 млрд гривен в рамках программы "єВідновлення". За эти деньги 10 тысяч семей смогут получить финансовую поддержку для покупки нового жилья.

Кто может получить компенсацию

На помощь могут рассчитывать граждане Украины, которые:

имеют статус внутри перемещенного лица;

потеряли единственное жилье, расположенное на подконтрольной Украине территории;

ранее не получали компенсацию в рамках программы "єВідновлення".

Как получить компенсацию

Если заявитель уже имеет статус ВПЛ и жилищный сертификат "єВідновлення", он автоматически будет переведен в другую очередь, и он получит уведомление об успешном бронировании средств. Далее нужно в течение 30 дней заключить сделку купли-продажи нового жилья и прекратить право собственности на уничтоженное жилье.

Если заявитель имеет статус ВПЛ, но еще не подавался на "єВідновлення", то нужно зарегистрировать сообщение о разрушенном имуществе, подать заявку о получении сертификата и дождаться вывода комиссии о состоянии жилья — это длится до 30 дней.

Если заявитель имеет жилищный сертификат, но еще не бронировал средства, необходимо подать заявку через приложение или портал "Дія" или обратиться в ЦПАУ. В течение 5 рабочих дней заявитель получит подтверждение о наличии средств.

Очередь на получение выплаты формируется на основе данных в справке ВПЛ, полученной в принимающей общине. Если человек подпадает под программу, но не получил уведомления, следует проверить актуальность своих данных и обновить справку в ЦПАУ.

Соответствующее постановление № 1432, согласно которому Кабмин дополнительно перераспределил 15 млрд гривен на компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье для внутренне перемещенных лиц было принято 13 декабря 2024 года.

О том, что правительство выделяет 15 миллиардов гривен на компенсации внутренне перемещенным лицам за поврежденные или уничтоженные дома в результате вооруженной агрессии России, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил через несколько дней, после принятия постановления.