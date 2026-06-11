Одесса снова лидер летнего отдыха: как меняется спрос в 2026 году

Одесское направление снова становится излюбленным местом отдыха большинства украинцев. Несмотря на военное состояние и риски безопасности, море остается главным фактором туристического спроса, а интерес к отдыху в Одессе и на побережье растет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследования Ribas Hotels Group и Ribas Invest.

Море продолжает привлекать

Опрос показал, что 69,8% респондентов рассматривают Одессу и побережье в качестве отдыха в этом году. Это лучший показатель среди украинских направлений, превышающий даже Карпаты (52,8%).

Результаты свидетельствуют о том, что несмотря на риски, море остается ведущим летним сценарием. Для многих такое путешествие – это способ вернуть себе атмосферу обычного лета: море, пляж, прогулки, рестораны и ощущение смены пространства.

В Ribas Hotels Group также отмечает рост спроса на Одесский регион. По данным сети, количество запросов увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозируемая загруженность в пиковые месяцы лета 2026 года составляет не менее 75% в Одессе и 85% в области.

Спрос возобновляется

Одещина до сих пор рассматривается как регион с повышенными рисками безопасности. Однако спрос на отдых здесь постепенно восстанавливается, прежде всего, со стороны жителей центральных областей, Киева и прифронтовых регионов. Для таких туристов это возможность переключиться с напряженной среды и выбрать полноценную альтернативу зарубежным поездкам.

Структура спроса сразу изменилась: турист стал более оптимальным и требовательным. Ключевыми критериями выбора есть комфорт проживания (90,6%), локация (81,8%) и цена (76,3%). Сам факт размещения у моря уже недостаточно – важными становятся уровень сервиса, качество проживания, логистика и предсказуемость отдыха.

Цена – ведущий фактор выбора

83% опрошенных назвали цену как главный фактор, способный влиять на выбор места отдыха. Большинство гостей планируют бюджет в пределах 1500-6000 грн за ночь на двоих, при этом чаще всего выбирают сегмент 3000-6000 грн (43,4%).

Среди направлений сети Ribas Hotels Group именно Одесский регион демонстрирует самый быстрый рост среднего тарифа. По сравнению с 2025 г. он увеличился на 25%. В компании это объясняют тем, что спрос в регионе существенно превышает качественное предложение, а рынок реагирует соответствующим ростом цен.

Расширение форматов как новый тренд

Спрос на Одессу выходит далеко за пределы пляжного отдыха. Украинцы среди самых популярных летних активностей называют прогулки по природе (71,7%), пляж (67,9%), рестораны и кафе (62,3%) и SPA (47,2%).

Это развивает в регионе не только классический морской туризм, но и гастрономический, wellness и семейный форматы, короткие поездки и камерные ивенты.

Семейный отдых формирует ядро спроса: 28,3% респондентов планируют поездку с детьми, 49,1% – с партнером. Следовательно, все важнее становятся не только цена и расположение, но и качество инфраструктуры – питание, безопасность, детские просторы и сервис.

Именно поэтому 67% гостей выбирают пакет "проживания+питание", что облегчает отдых и позволяет гостиницам эффективнее управлять загруженностью.

Позаботиться о безопасности

Безопасность путешественников остается приоритетом. По данным опроса, только 1,9% респондентов считают его ключевым критерием. Но 45,3% опасения безопасности могут помешать решению о путешествии. Именно поэтому безопасность называют базовой составляющей, а не маркетинговым решением тура.

Особенно это актуально для Одесщины: даже при наличии спроса на морской отдых гости все чаще проверяют наличие укрытий, логистику, расположение объектов и условия отмены поездки.

Вывод

Летний сезон 2026 года для Одессы скорее выглядит как новый этап, чем возвращение к довоенной ситуации. Регион и дальше сохраняет высокий эмоциональный спрос, однако турист становится более осторожным, прагматичным и требовательным.

Море продолжает являться основным фактором выбора направления, но само по себе в 2026 году уже не работает: вместе с ним должны быть сервис, комфорт, прозрачные условия, гибкость и безопасность.

Напомним, по данным исследования, украинцы начали заранее планировать отдых и на более длительные сроки. 83% респондентов готовы платить за проживание в отеле для двоих от 1500 до 6000 гривен за ночь.