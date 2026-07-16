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Садоводы смогут получить гранты до €10 000 на развитие бизнеса: Ощадбанк запускает новую программу

многолетние насаждения
Садоводы смогут получить гранты до 10 тысяч евро / Depositphotos

Украинские садоводы смогут привлечь до 10 000 евро грантовых средств и списать до 20% остатка по кредитам благодаря новой совместной инициативе Ощадбанка и Федерального правительства Германии. Программа направлена на модернизацию малых и средних хозяйств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба банка.

Инициатива рассчитана на поддержку малых и средних хозяйств, составляющих более 70% всех агропроизводителей страны. Агропромышленный комплекс обеспечивает 17-19% валового внутреннего продукта и формирует 41% общего экспорта.  

"Программа "Зеленое фермерство в области садоводства" даст украинским садоводам дополнительные возможности для модернизации производства и развития своих хозяйств", — отметила член правления Ощадбанка Наталья Буткова-Ви. Она также сообщила, что в настоящее время кредитный портфель финучреждения в агросекторе превышает 17,7 млрд грн.

Детали поддержки

В рамках этой программы украинские предприниматели имеют возможность получить следующие виды финансовой поддержки:

  • безвозвратный грант в размере до €10 тыс.;
  • компенсацию за счет гранта до 20% от остатка основной суммы полученного кредита;
  • финансирование инвестиционных проектов сроком до 5 лет, в частности через государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%".

Подать заявку на участие необходимо в течение 30 календарных дней с момента официального старта программы. Официальный старт программы намечен на 22 июля 2026 года.

Проект финансируется и реализуется в рамках международной программы "Подготовка стран Восточного партнерства к Европейскому зеленому курсу ( PROGRESS )", действующей от имени Международной климатической инициативы Федерального правительства Германии.

Напомним, с начала 2026 года Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства приняло 42 решения о предоставлении грантов на развитие садоводства и тепличного хозяйства на общую сумму 215,4 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук