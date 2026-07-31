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Предпринимателям Криворожского района предлагают гранты до 100 тысяч евро: какие условия

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Предпринимателям Криворожского района предлагают гранты / Depositphotos

Предприниматели Криворожского района могут подать заявки на гранты до 100 тысяч евро для развития и модернизации бизнеса. Максимальная сумма зависит от размера предприятия, а для малого и среднего бизнеса предусмотрено обязательное софинансирование.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Национальное учреждение развития.

Финансирование предоставляется в рамках проекта "Поддержка восстановления Криворожского района", финансируемого правительством Люксембурга.

Размер грантов составляет:

  • для микропредприятий – до 10 тысяч евро;
  • для малого бизнеса – до 50 тысяч евро при условии 20% софинансирования;
  • для среднего бизнеса – до 100 тысяч евро при условии 30% софинансирования.

Средства можно направить на модернизацию производства, приобретение оборудования, ремонт коммерческих помещений и мероприятия по энергоэффективности.

Заявки будут приниматься до 17 августа 2026 через портал Национального учреждения развития.

По условиям программы для зачисления грантовых средств заявитель должен выбрать "ПриватБанк" финансовым партнером. Банк будет проводить проверку деловой репутации участников перед финансированием.

После уведомления о победе предприниматель должен в течение 20 дней подать в банк документы, подтверждающие целевое использование средств, в том числе счета-фактуры.

Грантовые средства будут выплачивать победителям двумя частями.

В Украине начали прием заявок на финансирование малого и среднего бизнеса в 11 областях в рамках программы Bloom. Средства могут быть направлены на приобретение производственного оборудования, а преимущество при отборе получат проекты, создающие или сохраняющие рабочие места и имеющие социальное или экологическое влияние.

Автор:
Татьяна Гойденко