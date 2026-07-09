В Одессе выставили на продажу ТЦ "Новый Привоз" за 779 миллионов гривен



Одессе выставили на электронные торги торговый центр "Новый Привоз". Пятиэтажный комплекс площадью более 23 тысяч квадратных метров продается в рамках процедуры банкротства компании, связанной с экснардепом Леонидом Климовым.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на объявления в системе Prozorro.Продажи.

Торги намечены на 27 июля 2026 года. Онлайн-аукцион проводится в рамках процедуры банкротства ООО "Укрбудспецтех". По данным аналитической системы YouControl, среди учредителей компании были ПАО "ФК "Черноморец" и экснардеп Леонид Климов.

На продажу выставлено пять этажей торговых помещений и технический этаж общей площадью 23361,7 квадратного метра. Начальная стоимость квадратного метра составляет около 33 400 гривен ($740), что значительно ниже рыночной цены. Для участия в торгах необходимо внести гарантийный взнос в размере 77,9 миллионов гривен, а минимальный шаг ставки составит 7,79 миллионов гривен.

Долги перед НБУ и действующие договоры аренды

Низкая начальная стоимость объекта обусловлена его юридическими обременениями и долгой историей долговых обязательств:

Залог в Нацбанке: имущественный комплекс ТЦ "Новый Привоз" еще в 2009 году был передан в ипотеку Национальному банку Украины. Недвижимость выступала обеспечением по кредиту рефинансирования для другого актива Климова - "Имэксбанка", который впоследствии сочли неплатежеспособным.

Действующее управление и аренда: согласно документации с 2014 года помещения находятся под управлением компании "Новая-Волна". Кроме того, комплекс имеет действующего арендатора - ООО "Группа управления бизнесом". Конечным бенефициаром этой фирмы является сам Леонид Климов через свою старшую дочь Дарию Крыжановскую и зятя Александра.

Новый владелец торгового центра будет вынужден либо продолжать работу на условиях уже подписанных соглашений, либо инициировать судебные процессы по их расторжению. Наблюдатели рынка не исключают, что с помощью этого аукциона бывший собственник может попытаться переоформить право собственности на объект через связанные структуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области выставили на продажу активы компании по перевалке зерна. В порту Рени продаются корпоративные права стивидорного оператора с годовой мощностью перевалки до 350 тысяч тонн грузов. Стартовая цена лота составляет 700 тысяч долларов.