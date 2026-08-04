Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,15

EUR

51,64

+0,37

Наличный курс:

USD

44,75

44,65

EUR

51,55

51,35

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Одессе продают старый ЦУМ почти за 400 млн грн: почему легендарный объект выставили на торги

В Одессе продают старый ЦУМ 1959 года
В Одессе продают старый ЦУМ 1959 года / Prozorro.Продажи

В Одессе выставили на открытый аукцион цельный имущественный комплекс Центрального универмага (ЦУМ), расположенный на Итальянской улице (бывшая Пушкинская). Продажа проходит в рамках процедуры банкротства ООО "Укрбудспецтех".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на объявления в системе Prozorro.Продажи.

Стартовая цена лота составляет 399,4 млн грн .

Прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 19 августа, а сами торги назначены на 20 августа 2026 года .

По документам на аукцион выставлен комплекс общей площадью 12,4 тыс. кв. м, включающее здание универмага, диспетчерское, учебный цех, склад, навесы и электроцеха.

Впрочем, согласно техническому паспорту объекта, существуют существенные разногласия с документацией: фактически из всего комплекса сохранилось только главное здание торгового центра.

Большинства вспомогательных сооружений нет, однако на территории появились новые элементы (навес, мощение и цистерна) при сохранении общей площади лота.

Что известно об объекте

Право собственности на объект принадлежит ООО "Укрбудспецтех2" (бывшее название - "Блэк Си Риэлти Групп2"). Конечным бенефициаром компании является бывший народный депутат Леонид Климов - эксвладелец обанкротившегося "Имэксбанка".

Историческое сооружение Одесского ЦУМа построили в 1959 году в стиле сталинского ампира по проекту архитектора Гефтера. В настоящее время объект функционирует как торговый комплекс с помещениями для торговли и складирования.

Фото 2 — В Одессе продают старый ЦУМ почти за 400 млн грн: почему легендарный объект выставили на торги
Фото 3 — В Одессе продают старый ЦУМ почти за 400 млн грн: почему легендарный объект выставили на торги
Фото 4 — В Одессе продают старый ЦУМ почти за 400 млн грн: почему легендарный объект выставили на торги
Фото 5 — В Одессе продают старый ЦУМ почти за 400 млн грн: почему легендарный объект выставили на торги
Фото 6 — В Одессе продают старый ЦУМ почти за 400 млн грн: почему легендарный объект выставили на торги

Ранее сообщалось, что ТЦ "Новый Привоз" на улице Пантелеймоновской в Одессе выставили на продажу за 779 млн грн в рамках процедуры банкротства "Укрбудспецтеха". Однако аукцион в системе "Prozorro.Продажи" отменили из-за отсутствия потенциальных покупателей.

Автор:
Татьяна Бессараб