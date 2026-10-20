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Готовий бізнес від держави: на Чернігівщині продають деревообробне виробництво

Стартова ціна об'єкта в селі Мрин становить майже 23 млн грн
Стартова ціна об'єкта в селі Мрин становить майже 23 млн грн / Prozorro.Продажі

Фонд державного майна України оголосив про проведення онлайн-аукціону з приватизації комплексу будівель із деревообробним обладнанням у селі Мрин Ніжинського району Чернігівської області.

Як пише Dilo, про це інформує Prozorro.Продажі.

До складу лота входить майновий комплекс загальною площею 3 061,3 м². Об'єкт включає цехи переробки деревини та паркетний цех, котельню, сушильні камери, складські приміщення й навіси.

Разом із нерухомістю реалізується індивідуально визначене майно — деревообробні верстати, стрічкові пилорами, опалювальні котли, автонавантажувачі "Балканкар", а також системи аспірації та відеоспостереження.

Основні параметри лота:

  • Об'єкт: комплекс будівель та обладнання (вул. Центральна, 103, с. Мрин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.);
  • Площа нерухомості: 3 061,3 м²;
  • Стартова ціна: 22 959 900 грн (без урахування ПДВ).

Подати цінову пропозицію для участі в торгах можна до 20:00 27 жовтня 2026 року.

Сам аукціон відбудеться 28 жовтня 2026 року.

Фото 2 — Готовий бізнес від держави: на Чернігівщині продають деревообробне виробництво
Фото 3 — Готовий бізнес від держави: на Чернігівщині продають деревообробне виробництво

Нагадаємо, Фонд державного майна України виставив на аукціон єдиний майновий комплекс ДП "Сірка" у Львівській області. Стартова ціна об’єкта становить 12,68 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб

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