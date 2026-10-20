Готовий бізнес від держави: на Чернігівщині продають деревообробне виробництво

Фонд державного майна України оголосив про проведення онлайн-аукціону з приватизації комплексу будівель із деревообробним обладнанням у селі Мрин Ніжинського району Чернігівської області.

Як пише Dilo, про це інформує Prozorro.Продажі.

До складу лота входить майновий комплекс загальною площею 3 061,3 м². Об'єкт включає цехи переробки деревини та паркетний цех, котельню, сушильні камери, складські приміщення й навіси.

Разом із нерухомістю реалізується індивідуально визначене майно — деревообробні верстати, стрічкові пилорами, опалювальні котли, автонавантажувачі "Балканкар", а також системи аспірації та відеоспостереження.

Основні параметри лота:

Об'єкт: комплекс будівель та обладнання (вул. Центральна, 103, с. Мрин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.);

комплекс будівель та обладнання (вул. Центральна, 103, с. Мрин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.); Площа нерухомості: 3 061,3 м²;

3 061,3 м²; Стартова ціна: 22 959 900 грн (без урахування ПДВ).

Подати цінову пропозицію для участі в торгах можна до 20:00 27 жовтня 2026 року.

Сам аукціон відбудеться 28 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, Фонд державного майна України виставив на аукціон єдиний майновий комплекс ДП "Сірка" у Львівській області. Стартова ціна об’єкта становить 12,68 млн грн.