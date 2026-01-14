Фішинг від імені Ощадбанку і Міненерго: українцям надходять шахрайські повідомлення

Ощадбанк та Міністерство енергетики України попереджають громадян про фішингові розсилки, що надходять нібито від їхніх імен. Листи пропонують “компенсації за перебої з електропостачанням”, містять посилання на сторонні сайти або вкладення і закликають вводити персональні та фінансові дані.

Як пише Delo.ua, про це інформують в Ощадбанку та Міненерго.

Фішинг від імені банку

"Останніми днями українцям надходять повідомлення нібито від імені Ощадбанку та енергетичних компаній про "компенсації за перебої з електропостачанням". Це шахрайська схема", - написав очільник банку Сергій Наумов.

Ощадбанк повідомляє, що не надсилає повідомлень із посиланнями на сторонні сайти, не оформлює компенсації через месенджери і не просить вводити банківські дані чи доступи до онлайн-банкінгу.

Громадян закликають бути уважними, не переходити за підозрілими посиланнями, не передавати особисту чи фінансову інформацію і перевіряти всі повідомлення лише через офіційні канали банку.

В Міненерго попереджають про фішингові розсилки

В пресслужбі наголошують, що фіксується фішингова розсилка електронних листів, нібито від імені Міністерства енергетики. Листи містять заклики до оплати та прикріплені файли або посилання для завантаження.

Міненерго наголошує, що офіційно не надсилає таких повідомлень. Відкриття вкладень або перехід за посиланнями може містити шкідливе програмне забезпечення та створює ризик несанкціонованого доступу до комп’ютерів і даних.

"Закликаємо не відкривати вкладення, не переходити за посиланнями та не здійснювати жодних оплат за такими листами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у столиці було зафіксовано випадки шахрайства, пов’язані з підміною QR-кодів у громадських місцях. Зловмисники розміщують фальшиві коди, які ведуть на підроблені вебресурси, що імітують сервіси онлайн-оплати. Метою таких дій є отримання персональних та платіжних даних громадян.