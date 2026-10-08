НБУ дозволить малим платіжним компаніям суміщати ключові функції

Національний банк України пропонує зменшити регуляторні та кадрові витрати невеликих учасників платіжного ринку. Компаніям із цільовим регулятивним капіталом менш як 40 млн грн хочуть дозволити поєднувати окремі ключові функції, які зараз мають виконуватися окремо.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Відповідний проєкт змін до вимог щодо системи управління надавачів фінансових платіжних послуг НБУ виніс на обговорення.

Зокрема, одна людина зможе одночасно виконувати функції головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера в межах однієї платіжної компанії. Виконувати ці функції також зможе фахівець, який працює на аналогічній посаді в інших юридичних особах.

Окремо пропонується дозволити виконання функцій внутрішнього або головного внутрішнього аудитора спеціалістом, який одночасно виконує таку роботу в інших компаніях.

Спрощення діятиме лише для надавачів платіжних послуг, цільовий регулятивний капітал яких становить менш як 40 млн грн.

Якщо компанія досягне або перевищить цей поріг, вона повинна буде перейти до чинної моделі з розділенням ключових функцій. На перебудову системи управління надаватиметься три місяці з моменту визначення нового розміру регулятивного капіталу.

У НБУ пояснюють, що зміни мають застосувати принцип пропорційності до регулювання платіжного ринку, зменшити витрати невеликих компаній на персонал та полегшити залучення кваліфікованих фахівців.

Нагадаємо, раніше НБУ розширив можливості небанківських платіжних сервісів, дозволивши їм проводити ширший перелік валютних операцій для клієнтів.