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НБУ позволит малым платежным компаниям совмещать ключевые функции

НБУ
НБУ позволит малым платежным компаниям совмещать ключевые функции / Depositphotos

Национальный банк Украины предлагает снизить регуляторные и кадровые расходы небольших участников платежного рынка. Компаниям с целевым регулятивным капиталом менее 40 млн грн хотят позволить совмещать отдельные ключевые функции, которые должны выполняться отдельно.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Соответствующий проект изменений к требованиям системы управления предоставлятелей финансовых платежных услуг НБУ вынес на обсуждение.

В частности, человек сможет одновременно выполнять функции главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера в пределах одной платежной компании. Выполнять эти функции также сможет специалист, работающий на аналогичной должности в других юридических лицах.

Отдельно предлагается разрешить выполнение функций внутреннего или главного внутреннего аудитора специалистом, одновременно выполняющим такую работу в других компаниях.

Упрощение будет действовать только для поставщиков платежных услуг, целевой регулятивный капитал которых составляет менее 40 млн грн.

Если компания достигнет или превысит этот порог, она должна перейти к действующей модели с разделением ключевых функций. На перестройку системы управления будет уходить три месяца с момента определения нового размера регулятивного капитала.

В НБУ объясняют, что изменения должны применить принцип пропорциональности регулирования платежного рынка, уменьшить расходы небольших компаний на персонал и облегчить привлечение квалифицированных специалистов.

Напомним, ранее НБУ расширил возможности небанковских платежных сервисов, позволив им проводить более широкий перечень валютных операций для клиентов.

Автор:
Татьяна Гойденко

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