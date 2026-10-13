Працевлаштування неповнолітніх: які правила роботи під час воєнного стану

Під час воєнного стану в Україні неповнолітні можуть офіційно працювати з 16 років, а за певних умов - із 14 років. Для підлітків законодавство передбачає скорочений робочий час, обов’язкові медичні огляди, подовжену щорічну відпустку.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба КМДА.

З якого віку можна працювати в Україні

В Україні неповнолітні можуть офіційно працювати з 16 років, а за згодою одного з батьків - із 15 років. Для підлітків від 14 років також передбачена можливість працевлаштування, але лише на легкі роботи, які не шкодять здоров’ю та не заважають навчанню.

Загальне правило передбачає працевлаштування з 16 років. Водночас законодавство встановлює винятки для молодших працівників:

З 15 років — за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює.

З 14 років — для виконання легкої роботи, яка не шкодить здоров’ю та не перешкоджає навчанню. Працювати можна лише у вільний від навчання час, зокрема під час канікул, і за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює.

Скільки годин можуть працювати неповнолітні

Під час воєнного стану для неповнолітніх діють обмеження щодо тривалості робочого часу. Максимальна тривалість робочого тижня становить:

36 годин - для працівників віком від 16 до 18 років;

24 години - для підлітків віком від 15 до 16 років, а також учнів віком від 14 до 15 років, які працюють під час шкільних канікул.

До початку роботи неповнолітній має пройти медичний огляд. Надалі його потрібно проходити щороку до досягнення 21 року. Роботодавець також повинен вести спеціальний облік неповнолітніх працівників із зазначенням дати їхнього народження.

Як оплачують працю підлітків

Попри скорочену тривалість робочого часу, неповнолітнім, які працюють зі скороченим робочим днем, виплачують заробітну плату в такому самому розмірі, як працівникам відповідних категорій за повної тривалості щоденної роботи.

Для учнів загальноосвітніх шкіл, закладів професійно-технічної та середньої спеціальної освіти, які працюють у вільний від навчання час, оплату визначають пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку.

Відпустки та гарантії при звільненні

Неповнолітні працівники мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день, а також на додаткові навчальні відпустки.

Окремі гарантії передбачені й у разі припинення трудових відносин. Якщо роботодавець ініціює звільнення неповнолітнього, необхідно отримати згоду районної або міської служби у справах дітей.

У разі ліквідації підприємства, скорочення штату або невідповідності працівника виконуваній роботі через недостатню кваліфікацію чи стан здоров’я звільнення допускається лише у виняткових випадках і за умови обов’язкового працевлаштування.

Водночас батьки, усиновителі, піклувальники неповнолітнього, а також відповідні державні органи можуть вимагати розірвання трудового договору, якщо робота загрожує здоров’ю підлітка або порушує його інтереси.

Також передбачено, що перше робоче місце для працездатної молоді віком від 15 років має надаватися на строк не менш як два роки.

Які роботи заборонені для неповнолітніх

Законодавство встановлює низку обмежень, покликаних захистити здоров’я та безпеку молодих працівників. Зокрема, неповнолітніх заборонено залучати до:

робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці;

важких і підземних робіт;

понаднормової роботи та роботи у вихідні дні;

службових відряджень.

У Держпраці наголошують на необхідності дотримання трудових гарантій під час працевлаштування підлітків, зокрема в умовах воєнного стану. Відповідні роз’яснення оприлюднили в межах інформаційної кампанії «Виходь на світло!».

Нагадаємо, в Україні зберігається дефіцит працівників, попри те що кількість людей, які шукають роботу, останніми місяцями зросла. Через нестачу кадрів роботодавці конкурують за фахівців і підвищують зарплати. Цього року Національний банк очікує зростання реальних зарплат більш ніж на 12%.