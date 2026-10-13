Трудоустройство несовершеннолетних: какие правила работы во время военного положения

Во время военного положения в Украине несовершеннолетние могут официально работать с 16 лет, а при определенных условиях – с 14 лет. Для подростков законодательство предусматривает сокращенное рабочее время, обязательные медицинские осмотры, удлиненный ежегодный отпуск.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С какого возраста можно работать в Украине

В Украине несовершеннолетние могут официально работать с 16 лет, а с согласия одного из родителей – с 15 лет. Для подростков от 14 лет предусмотрена возможность трудоустройства, но только на легкие работы, которые не вредят здоровью и не мешают обучению.

Общее правило подразумевает трудоустройство с 16 лет. В то же время законодательство устанавливает исключения для младших работников:

С 15 лет — с согласия одного из родителей или лица, его заменяющего.

С 14 лет – для выполнения легкой работы, которая не вредит здоровью и не препятствует обучению. Работать можно только в свободное от учебы время, в частности во время каникул, и с согласия одного из родителей или лица, его заменяющего.

Сколько часов могут работать несовершеннолетние

Во время военного положения для несовершеннолетних действуют ограничения по продолжительности рабочего времени. Максимальная продолжительность рабочей недели составляет:

36 часов – для работников в возрасте от 16 до 18 лет;

24 часа - для подростков от 15 до 16 лет, а также учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих во время школьных каникул.

До начала работы несовершеннолетний должен пройти медицинское освидетельствование. В дальнейшем его нужно проходить каждый год до достижения 21 года. Работодатель также должен вести специальный учет несовершеннолетних работников с указанием даты их рождения.

Как оплачивают труд подростков

Несмотря на сокращенную продолжительность рабочего времени, несовершеннолетним, работающим с сокращенным рабочим днем, выплачивают заработную плату в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

Для учащихся общеобразовательных школ, учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, работающих в свободное от учебы время, оплату определяют пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

Отпуска и гарантии при увольнении

Несовершеннолетние работники имеют право на ежегодный основной отпуск продолжительностью 31 календарный день, а также на дополнительные учебные отпуска.

Отдельные гарантии предусмотрены и в случае прекращения трудовых отношений. Если работодатель инициирует увольнение несовершеннолетнего, необходимо получить согласие районной или городской службы по делам детей.

В случае ликвидации предприятия, сокращения штата или несоответствия работника выполняемой работе из-за недостаточной квалификации или состояния здоровья увольнения допускается только в исключительных случаях и при обязательном трудоустройстве.

В то же время, родители, усыновители, попечители несовершеннолетнего, а также соответствующие государственные органы могут требовать расторжения трудового договора, если работа угрожает здоровью подростка или нарушает его интересы.

Также предусмотрено, что первое рабочее место для трудоспособной молодежи от 15 лет должно предоставляться на срок не менее двух лет.

Какие работы запрещены для несовершеннолетних

Законодательство устанавливает ряд ограничений, призванных защитить здоровье и безопасность молодых работников. В частности, несовершеннолетних запрещено привлекать к:

работ с вредными или опасными условиями труда;

тяжелых и подземных работ;

сверхурочной работы и работы в выходные дни;

служебных командировок.

В Гоструде отмечают необходимость соблюдения трудовых гарантий во время трудоустройства подростков, в частности в условиях военного положения. Соответствующие разъяснения обнародовали в рамках информационной кампании «Выходи на свет!».

Напомним, в Украине сохраняется дефицит работников, несмотря на то, что количество людей, которые ищут работу, в последние месяцы возросло. Из-за нехватки кадров работодатели конкурируют за специалистов и повышают зарплаты. В этом году Национальный банк ожидает роста реальных зарплат более чем на 12%.