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Рада поддержала упрощение уплаты и учета НДС для бизнеса
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №16037-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость для бизнеса.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
Законопроект разработан во исполнение международных обязательств Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Его принятие является одним из ключевых условий получения макрофинансовой помощи. Цель изменений состоит в упрощении налоговых процедур, развитии электронного взаимодействия между плательщиками и контролирующими органами и совершенствовании порядка составления отчетности по НДС.
Что предполагает документ
Законопроект вводит ряд нововведений для налогоплательщиков:
- автоматическое предварительное заполнение налоговой отчетности по НДС и налоговым накладным на основе данных ГНС;
- возможность для ФЛП — плательщиков НДС самостоятельно выбирать отчетный период — месячный или квартальный;
- увеличение со 100 тысяч гривен до 1 миллиона гривен пороговой суммы бюджетного возмещения и отрицательного значения НДС, которая является основанием для внеплановой документальной проверки;
- упрощение составления сводных налоговых накладных при получении предварительной оплаты от покупателей — неплательщиков НДС.
В дальнейшем законопроект доработают в профильном Комитете Верховной Рады Украины до второго чтения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Комитет Рады поддержал упрощение учета НДС и повышение порога проверок до 1 млн. грн. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект №16037-д, доработанный на основе правительственного проекта №16037.