Рада поддержала упрощение уплаты и учета НДС для бизнеса

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №16037-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость для бизнеса.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Законопроект разработан во исполнение международных обязательств Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Его принятие является одним из ключевых условий получения макрофинансовой помощи. Цель изменений состоит в упрощении налоговых процедур, развитии электронного взаимодействия между плательщиками и контролирующими органами и совершенствовании порядка составления отчетности по НДС.

Что предполагает документ

Законопроект вводит ряд нововведений для налогоплательщиков:

автоматическое предварительное заполнение налоговой отчетности по НДС и налоговым накладным на основе данных ГНС;

возможность для ФЛП — плательщиков НДС самостоятельно выбирать отчетный период — месячный или квартальный;

увеличение со 100 тысяч гривен до 1 миллиона гривен пороговой суммы бюджетного возмещения и отрицательного значения НДС, которая является основанием для внеплановой документальной проверки;

упрощение составления сводных налоговых накладных при получении предварительной оплаты от покупателей — неплательщиков НДС.

В дальнейшем законопроект доработают в профильном Комитете Верховной Рады Украины до второго чтения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Комитет Рады поддержал упрощение учета НДС и повышение порога проверок до 1 млн. грн. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект №16037-д, доработанный на основе правительственного проекта №16037.