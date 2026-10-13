Рада підтримала спрощення сплати та обліку ПДВ для бізнесу

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 16037-д про спрощення адміністрування податку на додану вартість для бізнесу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Законопроєкт розроблено на виконання міжнародних зобов'язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. Його ухвалення є однією з ключових умов для отримання макрофінансової допомоги. Мета змін полягає у спрощенні податкових процедур, розвитку електронної взаємодії між платниками й контролюючими органами та вдосконаленні порядку складання звітності з ПДВ.

Що передбачає документ

Законопроєкт запроваджує низку нововведень для платників податків:

автоматичне попереднє заповнення податкової звітності з ПДВ і податкових накладних на основі даних ДПС;

можливість для ФОП — платників ПДВ самостійно обирати звітний період — місячний або квартальний;

збільшення зі 100 тисяч гривень до 1 мільйона гривень порогової суми бюджетного відшкодування та або від'ємного значення ПДВ, яка є підставою для позапланової документальної перевірки;

спрощення складання зведених податкових накладних у разі отримання попередньої оплати від покупців — неплатників ПДВ.

Надалі законопроєкт доопрацюють у профільному Комітеті Верховної Ради України до другого читання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Комітет Ради підтримав спрощення обліку ПДВ та підвищення порогу перевірок до 1 млн грн. Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроєкт № 16037-д, доопрацьований на основі урядового проєкту № 16037.