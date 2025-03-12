ЕКА підтримало український експорт на 1,79 млрд грн з початку року

За перші два місяці 2025 року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) сприяло українському експорту на суму 1,79 млрд грн. Крім того, агентство застрахувало 72,96 млн грн банківських кредитів для експортерів.

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Про це повідомило Міністерство економіки.

Як зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко, зростання використання механізмів страхування свідчить про довіру бізнесу до державних інструментів підтримки. Це допомагає підприємцям зменшувати ризики, залучати фінансування, розширювати виробництво та виходити на нові ринки.

Найактивніше послугами ЕКА у січні-лютому скористалися підприємці з Хмельницької (1,31 млрд грн), Запорізької (230,4 млн грн) та Тернопільської (130,65 млн грн) областей.

Серед банків, що співпрацюють з агентством, найбільше експортних контрактів підтримали:

Райффайзен Банк – 1,31 млрд грн;

Ощадбанк – 298,5 млн грн;

Кредобанк – 130,6 млн грн.

За обсягами виданих кредитів для експортерів лідерами стали:

Ощадбанк – 52,8 млн грн;

Кредобанк – 10 млн грн;

Кредитвестбанк – 6 млн грн.

Українські компанії постачатимуть продукцію до Франції, Німеччини, Болгарії, Данії, Угорщини та інших країн. Основні товари експорту – меблі, папір і картон, вироби з пластмаси.

Додамо, за одинадцять місяців 2024 року ЕКА підтримало 7,22 млрд грн експорту. Це майже на 2 млрд грн більше показника такого ж періоду минулого року.