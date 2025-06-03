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Beehive теряет половину экспорта: украинский мед вытесняют из ЕС

мед, пасека
Украинские экспортеры меда работают на грани рентабельности уже не первый сезон / Freepik

Один из крупнейших экспортеров меда компания Beehive, в прошлом году продавшая 9000 тонн продукции, в этом году планирует реализовать всего 5000-6000 тонн. Причина проста: из-за пошлин украинский мед стал слишком дорог для европейских покупателей.

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"От нас отказываются и покупают мед аналогичного качества более дешевыйиз Китая, Индии, Турции. Падение почувствовали все игроки рынка, не только отдельные компании",рассказал изданию Delo.ua Семен Гагарин, генеральный директор Beehive.

По его словам, уже сейчас все экспортеры украинского меда сократили поставки почти вдвое. Согласно данным Госстата, в прошлом году с января по июнь в среднем продавалось по 8000 тонн меда ежемесячно, а сейчасвсего 3500 тонн.

Экономика выживания

Семен Гагарин рассказывает, что украинские экспортеры меда работают на грани рентабельности уже не первый сезон. Он делится экономикой бизнеса: при закупочной цене у пчеловодов 60-65 гривен за килограмм нужно добавить 5 гривен заготовителям, 12 гривен на производство (анализы, гомогенизация, фасовка в новые бочки) и 7 гривен на логистику. Полная себестоимость с доставкой к европейскому клиенту составляет около 79 гривен (1,9 доллара). При этом средняя цена меда в Европе2-2,1 доллара за килограмм.

"В среднем маржинальность на контрактах где-то 10-15 центов. 5 центовэто плохие контракты, 10средняя, 15очень хорошо. Зарабатывать можно только за счет больших объемов и максимальной загрузки производства",рассказывает экспортер.

При этом экспорт свыше квоты облагается пошлиной 17,3%, что окончательно подрывает конкурентоспособность украинского меда на европейском рынке.

Что делать экспортерам меда?

Семен Гагарин видит три пути выхода из кризиса. Во-первых, это консолидация рынка, когда маленькие компании не выдержат конкуренции, закрываются, а крупные начнут масштабироваться. Второеэто диверсификация. Например, развитие собственной фасовки и продажи в супермаркетах внутри страны. И третье – ускорение евроинтеграции для получения постоянного беспошлинного режима.

"Нам нужно максимально ускорять план европейской интеграции, потому что это вредит бизнесу очень сильно",заключает основатель Beehive.

Несмотря на сложные условия на рынке, Семен Гагарин не исключает, что он имеет в планах расширение производства и покупку еще одного завода.

Автор:
Юлия Маковий