Beehive теряет половину экспорта: украинский мед вытесняют из ЕС

Один из крупнейших экспортеров меда компания Beehive, в прошлом году продавшая 9000 тонн продукции, в этом году планирует реализовать всего 5000-6000 тонн. Причина проста: из-за пошлин украинский мед стал слишком дорог для европейских покупателей.

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"От нас отказываются и покупают мед аналогичного качества более дешевый – из Китая, Индии, Турции. Падение почувствовали все игроки рынка, не только отдельные компании", – рассказал изданию Delo.ua Семен Гагарин, генеральный директор Beehive.

По его словам, уже сейчас все экспортеры украинского меда сократили поставки почти вдвое. Согласно данным Госстата, в прошлом году с января по июнь в среднем продавалось по 8000 тонн меда ежемесячно, а сейчас – всего 3500 тонн.

Экономика выживания

Семен Гагарин рассказывает, что украинские экспортеры меда работают на грани рентабельности уже не первый сезон. Он делится экономикой бизнеса: при закупочной цене у пчеловодов 60-65 гривен за килограмм нужно добавить 5 гривен заготовителям, 12 гривен на производство (анализы, гомогенизация, фасовка в новые бочки) и 7 гривен на логистику. Полная себестоимость с доставкой к европейскому клиенту составляет около 79 гривен (1,9 доллара). При этом средняя цена меда в Европе – 2-2,1 доллара за килограмм.

"В среднем маржинальность на контрактах где-то 10-15 центов. 5 центов – это плохие контракты, 10 – средняя, 15 – очень хорошо. Зарабатывать можно только за счет больших объемов и максимальной загрузки производства", – рассказывает экспортер.

При этом экспорт свыше квоты облагается пошлиной 17,3%, что окончательно подрывает конкурентоспособность украинского меда на европейском рынке.

Что делать экспортерам меда?

Семен Гагарин видит три пути выхода из кризиса. Во-первых, это консолидация рынка, когда маленькие компании не выдержат конкуренции, закрываются, а крупные начнут масштабироваться. Второе – это диверсификация. Например, развитие собственной фасовки и продажи в супермаркетах внутри страны. И третье – ускорение евроинтеграции для получения постоянного беспошлинного режима.

"Нам нужно максимально ускорять план европейской интеграции, потому что это вредит бизнесу очень сильно", – заключает основатель Beehive.

Несмотря на сложные условия на рынке, Семен Гагарин не исключает, что он имеет в планах расширение производства и покупку еще одного завода.