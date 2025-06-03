Beehive втрачає половину експорту: український мед витісняють з ЄС

Один з найбільших експортерів меду компанія Beehive, яка минулого року продала 9000 тонн продукції, цього року планує реалізувати лише 5000-6000 тонн. Причина проста: через мита український мед став занадто дорогим для європейських покупців.

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"Від нас відмовляються і купляють мед аналогічної якості більш дешевий – з Китаю, Індії, Туреччини. Падіння відчули всі гравці ринку, не лише окремі компанії", – розповів виданню Delo.ua Семен Гагарін, генеральний директор Beehive.

З його слів, вже зараз всі експортери українського меду скоротили поставки майже вдвічі. Згідно з даними Держстату, минулого року з січня до червня в середньому продавалось по 8000 тонн меду щомісяця, то зараз – лише 3500 тонн.

Економіка виживання

Семен Гагарін розповідає, що українські експортери меду працюють на межі рентабельності вже не перший сезон. Він ділиться економікою бізнесу: при закупівельній ціні у пасічників 60-65 гривень за кілограм, потрібно додати 5 гривень заготівельникам, 12 гривень на виробництво (аналізи, гомогенізація, фасування в нові бочки) та 7 гривень на логістику. Повна собівартість з доставкою до європейського клієнта становить близько 79 гривень (1,9 долара). При цьому середня ціна меду в Європі – 2-2,1 долара за кілограм.

"В середньому маржинальність на контрактах десь 10-15 центів. 5 центів – це погані контракти, 10 – середня, 15 – дуже добре. Заробляти можна лише за рахунок великих обсягів та максимального завантаження виробництва", – розповідає експортер.

При цьому експорт понад квоту обкладається митом 17,3%, що остаточно підриває конкурентоспроможність українського меду на європейському ринку.

Що робити експортерам меду?

Семен Гагарін бачить три шляхи виходу з кризи. По-перше, це консолідація ринку, коли маленькі компанії не витримають конкуренції, закриваються, а великі почнуть масштабуватись. Друге – це диверсифікація. Наприклад розвиток власного фасування та продажу в супермаркетах всередині країни. І третє, прискорення євроінтеграції для отримання постійного безмитного режиму.

"Нам треба максимально пришвидшувати план європейської інтеграції, тому що це шкодить бізнесу дуже сильно", – підсумовує засновник Beehive.

Попри складні умови на ринку Семен Гагарін не виключає, що він має в планах розширення виробництва і купівлю ще одного заводу.