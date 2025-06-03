Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,62

+0,09

EUR

47,50

+0,43

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,55

47,36

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Beehive втрачає половину експорту: український мед витісняють з ЄС

мед, пасіка
Українські експортери меду працюють на межі рентабельності вже не перший сезон / Freepik

Один з найбільших експортерів меду компанія Beehive, яка минулого року продала 9000 тонн продукції, цього року планує реалізувати лише 5000-6000 тонн. Причина проста: через мита український мед став занадто дорогим для європейських покупців.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

"Від нас відмовляються і купляють мед аналогічної якості більш дешевий  з Китаю, Індії, Туреччини. Падіння відчули всі гравці ринку, не лише окремі компанії",  розповів виданню Delo.ua Семен Гагарін, генеральний директор Beehive. 

З його слів, вже зараз всі експортери українського меду скоротили поставки майже вдвічі. Згідно з даними Держстату, минулого року з січня до червня в середньому продавалось по 8000 тонн меду щомісяця, то зараз  лише 3500 тонн.

Економіка виживання

Семен Гагарін розповідає, що українські експортери меду працюють на межі рентабельності вже не перший сезон. Він ділиться економікою бізнесу: при закупівельній ціні у пасічників 60-65 гривень за кілограм, потрібно додати 5 гривень заготівельникам, 12 гривень на виробництво (аналізи, гомогенізація, фасування в нові бочки) та 7 гривень на логістику. Повна собівартість з доставкою до європейського клієнта становить близько 79 гривень (1,9 долара). При цьому середня ціна меду в Європі  2-2,1 долара за кілограм.

"В середньому маржинальність на контрактах десь 10-15 центів. 5 центів  це погані контракти, 10  середня, 15  дуже добре. Заробляти можна лише за рахунок великих обсягів та максимального завантаження виробництва",  розповідає експортер. 

При цьому експорт понад квоту обкладається митом 17,3%, що остаточно підриває конкурентоспроможність українського меду на європейському ринку.

Що робити експортерам меду?

Семен Гагарін бачить три шляхи виходу з кризи. По-перше, це консолідація ринку, коли маленькі компанії не витримають конкуренції, закриваються, а великі почнуть масштабуватись. Друге  це диверсифікація. Наприклад розвиток власного фасування та продажу в супермаркетах всередині країни. І третє, прискорення євроінтеграції для отримання постійного безмитного режиму.

"Нам треба максимально пришвидшувати план європейської інтеграції, тому що це шкодить бізнесу дуже сильно",  підсумовує засновник Beehive.

Попри складні умови на ринку Семен Гагарін не виключає, що він має в планах  розширення виробництва і купівлю ще одного заводу.

Автор:
Юлія Маковій