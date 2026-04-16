Експорт українського меду може знизитися на 10-20%: що відбувається з цінами

Експорт українського меду у 2026 році може скоротитися на 10-20% на тлі тимчасового дефіциту продукції, що вже підштовхнув ціни вгору. Закупівельна ціна меду зросла більш ніж удвічі - зі 65-70 грн/кг на початку сезону до близько 130 грн/кг наразі.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів генеральний директор компанії Beehive Семен Гагарін, яка є однією з найбільших експортерів меду.

Тимчасовий дефіцит меду і ризик скорочення експорту

Попри поточні коливання, загальні очікування щодо врожаю меду в Україні у 2026 році - позитивні, зазначив Гагарін.

Загалом врожайність очікується на рівні 60-80 тис. тонн за рік, як у 2023-2024 роках.

Водночас гендиректор Beehive зауважив, що галузь залишається чутливою до погодних умов, тому фінальний результат значною мірою залежатиме від перебігу ключових періодів збору меду.

До нового врожаю у 2026 році (орієнтовно в серпні) спостерігається тимчасовий дефіцит меду в Україні. Це вже впливає на експорт, передусім у напрямку ринку ЄС. У першу чергу це проявляється у скороченні обсягів поставок та зростанні цін, заявив Гагарін.

Закупівельна ціна меду для пасічників зросла з 65–70 грн/кг на початку сезону до близько 130 грн/кг зараз. Водночас вартість реалізації (продажу) меду зросла з 1,90 євро/кг до майже 3,20 євро/кг до країн ЄС. Наскільки вона ще може зрости - також невідомо, але історично, найвища ціна на мед була приблизно в діапазоні плюс-мінус 3,50 євро/кг, зазначив гендиректор.

"Експорт у 2025 році склав 50 тис. тонн на рік. У 2026 році ми очікуємо, що загальне падіння експорту буде на рівні 10-20%, до 40-45 тис. тонн на рік. Водночас із початком нового сезону, орієнтовно з серпня–вересня, ситуація має поступово стабілізуватися", - розповів Гагарін.

Структура ринків збуту меду

Для України пріоритетним залишається ринок ЄС, на який припадає 90-95% усього експорту.

"Вважаю, що цей показник суттєво не зміниться, і ринок ЄС залишиться пріоритетним ринком збуту для українського меду", - сказав Гагарін.

Водночас українські компанії поступово працюють над диверсифікацією ринків, що є важливим фактором довгострокової стійкості галузі, зазначив він.

За його словами, є ризик втрати позицій України як одного з ключових експортерів меду.

Із дефіцитом меду в Україні імпортери в ЄС та США надають перевагу меду з інших країн, а саме:

Китаю;

Індії;

Аргентині.

Імпортери і бізнес не можуть чекати Україну і замінюють нас іншими регіонами постачання, пояснив Гагарін.

"Проте це не означає втрату позицій у стратегічному вимірі. Україна залишається одним із ключових гравців світового ринку, і після відновлення обсягів має всі передумови для повернення та посилення своїх позицій", - додав він.

У 2024 році Україна експортувала рекордні за час незалежності 85,8 тис. тонн меду, на 55% перевищивши показник 2023 року. Тоді експортери отримали і рекордну виручку — $167 млн, на 38 % більше у порівнянні з 2023 роком.