"Укрнафта" запустила повний цикл пакерного сервісу для свердловин

АТ "Укрнафта" створила внутрішній повний цикл пакерного сервісу для робіт на свердловинах, що дозволяє виконувати ключові операції власними силами та самостійно контролювати якість і строки,

"На базі Управління нафтопромислового сервісу створено пакерний сервіс "під ключ" – від закупівлі обладнання та інженерного проєктування до встановлення інструменту безпосередньо у свердловинах", —повідомив голова правління Богдан Кукура.

Пакер використовується для ізоляції пластів — шарів породи з нафтою або газом — та керування потоками флюїду, що забезпечує контроль режимів видобутку та закачування. Раніше частину цих робіт виконували зовнішні підрядники, зараз УНПС забезпечує повний комплекс робіт власними силами.

Станом на сьогодні:

створено сервісні хаби у Полтаві та Івано-Франківську;

сформовано власний парк обладнання — понад 110 одиниць;

впроваджено електронний облік;

розроблено внутрішнє програмне забезпечення для розрахунків — "Калькулятор пакермена".

Окремий напрям — автономні одно- та двопакерні компоновки, що дозволяють одночасно ізолювати кілька зон у свердловині та точніше керувати видобутком або закачуванням рідин.

Результат запровадження сервісу — зменшення залежності від зовнішніх підрядників, оптимізація витрат, підвищення надійності робіт та формування власної глибокої сервісної експертизи.

Додамо, за минулий рік компанія "Укрнафта" пробурила 25 нових свердловин. Це на 150% більше ніж у 2024 року (10 свердловин) і рекордний показник за останні роки. Для розуміння масштабу: результат 2025 року дорівнює всьому обсягу робіт, виконаному за період з 2015 по 2022 роки. Видобуток нафти зріс на 3,77%.